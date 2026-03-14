За Великодній кошик доведеться платити більше: на скільки здорожчав у 2026 році

Напередодні Великодня 2026 року українські родини вже відчувають сезонне зростання цін на продукти для святкового столу. Традиційно найбільше дорожчають яйця, м’ясо, молочні продукти та інгредієнти для паски.

Експерти прогнозують помірне, але помітне підвищення вартості через збільшення попиту, витрати на енергоносії, пальне та логістику. Про це пише OBOZ.

Найбільше уваги привертають яйця — один із головних символів Великодня. На початку березня десяток у супермаркетах коштує в середньому 79–87 грн. Ближче до свят ціна може зрости ще на 10–15 %. Основні причини:

сезонне скорочення виробництва;

традиційно високий попит перед Великоднем;

зростання витрат на корми, електроенергію та опалення пташників.

М’ясні продукти подорожчають менш суттєво, але коливання вже відчутні. Орієнтовні середні ціни на свинину в роздрібі:

грудинка — близько 232 грн/кг;

свиняча шия — 250–280 грн/кг;

лопатка — 185–205 грн/кг.

Яловичина (гуляш, лопатка) коштує 290–340 грн/кг. Домашня копчена ковбаса може сягати 500–750 грн/кг, тоді як свіжі ковбаски в супермаркетах — 180–220 грн/кг.

Найбільш стабільною та доступною залишається птиця. Завдяки акціям у мережах куряче філе можна знайти за 189,97 грн/кг, курячий фарш — близько 119,97 грн/кг, філейний фарш — 149,97 грн/кг, а куряча гомілка іноді продається за акційною ціною 77 грн/кг.

Молочні продукти подорожчають приблизно на 3–5 % через зростання тарифів на електроенергію та логістичні витрати. Орієнтовні ціни:

кисломолочний сир 9 % — близько 288 грн/кг;

сметана 15 % — приблизно 190 грн/кг;

вершкове масло (180–200 г) — 94–155 грн залежно від жирності.

Хоча ціни на сире молоко навіть знизилися порівняно з минулим роком, енергоємність виробництва частково нівелює цей ефект.

Головний символ свята — паска — також стане дорожчою. Якщо торік приготування домашньої паски вагою близько 1 кг обходилося в 180–210 грн, то у 2026 році ця сума може зрости до 240–250 грн. Основний внесок у подорожчання роблять борошно, цукор, сухофрукти та масло — ці інгредієнти можуть додати ще 5–10 % вартості ближче до квітня.

На формування цін впливають кілька ключових факторів:

підвищення тарифів на електроенергію;

зростання вартості пального та логістики;

світові ціни на зерно та сировину;

підвищення мінімальної зарплати та витрат на оплату праці.

Виробники борошна зазначають, що понад 90 % собівартості припадає саме на пшеницю, ціна якої залежить від світового ринку. Виробництво борошна — енергоємний процес, тому зростання тарифів суттєво впливає на кінцеву вартість.

Овочі та зелень також демонструють сезонне зростання. Тепличні огірки коштують 125–170 грн/кг, помідори — 120–140 грн/кг, молода цибуля — близько 69 грн за 100 г, кріп і петрушка — 30–60 грн за пучок.

У фруктовому сегменті лідирують яблука (українські та імпортні) за ціною 30–45 грн/кг.

Експерти заспокоюють: різкого стрибка цін перед Великоднем не очікується. Підвищення буде помірним і поступовим. Для економії радять купувати продукти заздалегідь (особливо яйця, борошно, масло та сухофрукти), шукати акційні пропозиції в мережах і готувати паску вдома — це все ще дешевше, ніж купувати готову.

