Землю накрила 5-ти бальна магнітна буря: прогноз на 4 грудня

Магнітні бурі змінюють атмосферний тиск, що може викликати головний біль, втому, стрес і погіршення самопочуття. Геомагнітна активність вимірюється К-індексом від 0 до 9, і значення від 5 і вище відповідає сильній бурі червоного рівня.

4 грудня, у четвер, К-індекс залишиться на рівні 5,7, зберігаючи сильну геомагнітну активність. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогнози оновлюються кожні три години, тому варто стежити за актуальними даними. Магнітна буря виникає через сонячні спалахи та викиди заряджених частинок, які досягають магнітосфери Землі. Коливання з К-індексом 1–4 зазвичай непомітні, але від 5 і вище бурі червоного рівня впливають на самопочуття, зв’язок, супутники та GPS, а при К-індексі 7–8 можливі полярні сяйва.

Зміни тиску та електромагнітного поля провокують головний біль, втому, дратівливість, порушення сну та загострення хронічних захворювань. Спеціальних ліків немає, але симптоми полегшують звичайні знеболювальні та профілактика.

Щоб підтримати організм, дотримуйтесь режиму сну й харчування, уникайте гострого, солоного, жирного, алкоголю та надмірної кави, пийте багато води й трав’яні чаї, гуляйте на свіжому повітрі (бажано за містом), уникайте прямих сонячних променів, займайтесь легкою фізичною активністю, уникайте конфліктів і стресу, а хронічно хворим варто більше відпочивати та тримати ліки під рукою. Ранок починайте з контрастного душу для бадьорості, а ввечері розслабляйтесь у теплій ванні. Такі прості кроки допоможуть легше пережити бурі та зберегти працездатність.

