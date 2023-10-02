'Жаба цицьки дасть' та 'давати горобцям дулі': значення фразеологізмів

Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які мають пряме або переносне значення, їх не можна зрозуміти, виходячи з прямого значення їхніх слів.

Фразеологізми часто використовуються в розмовній мові, і вони можуть бути складними для розуміння для людей, які не є носіями мови. Щоб зрозуміти фразеологізми, треба дізнатися їх значення.

Пропонуємо дізнатися значення поширених в українській мові фразеологізмів "жаба цицьки дасть" та "давати горобцям дулі".

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Жаба цицьки (або циці) дасть – означає загинути потрапивши в складні, незвичайні умови, або коли кому-небудь буде дуже важко чогось домогтися.

Жаба в українській культурі є символом хвалькуватості, підвищеної самооцінки, скупості. Подекуди жабу порівнюють із безглуздою або зажерливою людиною, є такі вислови: "жаба душить", "жаба дере".

Поширені також такі фразеологізми, пов'язані з жабою:

Страшна як жаба, страшна як ропуха (негарна людина).

Очі як у жаби (лупата людина).

Дивиться, як жаба в болоті (недоброзичливий погляд).

Скаче заміж, як жаба в мул (поспішати).

Синя як жаба (п’яна людина).

Ні рак, ні жаба (дуже п’яна людина).

Також поширений такий фразеологізм як "давати (крутити) горобцям дулі".

Ця фраза означає ледарювати, тинятися без діла, байдикувати.

По-іншому можна сказати:

Годувати баглаї

Бити байдики

Ганяти собак

Ганяти ворон

М’яти ханьки

Клеїти дурня

Витрішки продавати

Ловити ґави

Справляти посиденьки

Не взятися ні за холодну воду

Ганяти вітер по вулицях

Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря".

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