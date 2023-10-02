"Жаба цицьки дасть" та "давати горобцям дулі": значення фразеологізмів
Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які мають пряме або переносне значення, їх не можна зрозуміти, виходячи з прямого значення їхніх слів.
Фразеологізми часто використовуються в розмовній мові, і вони можуть бути складними для розуміння для людей, які не є носіями мови. Щоб зрозуміти фразеологізми, треба дізнатися їх значення.
Пропонуємо дізнатися значення поширених в українській мові фразеологізмів "жаба цицьки дасть" та "давати горобцям дулі".
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Жаба цицьки (або циці) дасть – означає загинути потрапивши в складні, незвичайні умови, або коли кому-небудь буде дуже важко чогось домогтися.
Жаба в українській культурі є символом хвалькуватості, підвищеної самооцінки, скупості. Подекуди жабу порівнюють із безглуздою або зажерливою людиною, є такі вислови: "жаба душить", "жаба дере".
Поширені також такі фразеологізми, пов'язані з жабою:
- Страшна як жаба, страшна як ропуха (негарна людина).
- Очі як у жаби (лупата людина).
- Дивиться, як жаба в болоті (недоброзичливий погляд).
- Скаче заміж, як жаба в мул (поспішати).
- Синя як жаба (п’яна людина).
- Ні рак, ні жаба (дуже п’яна людина).
Також поширений такий фразеологізм як "давати (крутити) горобцям дулі".
Ця фраза означає ледарювати, тинятися без діла, байдикувати.
По-іншому можна сказати:
- Годувати баглаї
- Бити байдики
- Ганяти собак
- Ганяти ворон
- М’яти ханьки
- Клеїти дурня
- Витрішки продавати
- Ловити ґави
- Справляти посиденьки
- Не взятися ні за холодну воду
- Ганяти вітер по вулицях
Пропонуємо дізнатися, як українською мовою сказати "во что бы то ни стало" та "короче говоря".
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