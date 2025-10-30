Житло для ветеранів: як військовому отримати державну квартиру
В Україні учасники бойових дій, сім’ї загиблих військових, особи з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщені особи можуть претендувати на отримання житла від держави або грошової компенсації. Для цього обов’язковою умовою є постановка на квартирний облік — це перший крок, що відкриває доступ до державних програм підтримки.
Після подачі документів і включення до реєстру заявник чекає своєї черги, після чого місцева влада ухвалює рішення про надання житла чи виплату компенсації. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.
Хто може стати на облік
На облік мають право стати громадяни, які потребують поліпшення житлових умов та належать до таких категорій:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України;
- внутрішньо переміщені особи.
Підстави для взяття на облік
Подати заявку можуть ті, хто:
- проживає на площі, що менша за встановлені норми;
- мешкає разом із кількома сім’ями в одній кімнаті або з особами різної статі старшими за 9 років;
- має тяжкі хронічні захворювання, що унеможливлюють спільне проживання;
- живе у гуртожитку, комунальній квартирі або непридатному для проживання житлі;
- орендує житло на підставі договору не менше ніж 5 років.
Необхідні документи
Для постановки на облік потрібно подати:
- заяву всіх членів сім’ї;
- довідки про місце реєстрації;
- посвідчення пільгової категорії (УБД, інвалідність, довідка сім’ї загиблого);
- довідку про перебування або відсутність обліку за місцем роботи;
- довідку ВПО — для переміщених осіб.
Куди звертатися
Документи подають до:
- ЦНАПу,
- виконавчого комітету місцевої ради,
- райдержадміністрації (для Києва).
Рішення ухвалюється протягом одного місяця — заявник отримує письмове повідомлення про постановку на облік або відмову.
Як отримати житло або компенсацію
Після включення до списку громадянин очікує своєї черги — загальної, першочергової або позачергової. Рішення про надання житла ухвалює місцева рада. Після цього особа отримує ордер і ключі.
Хто може отримати грошову компенсацію
Компенсація передбачена для:
- осіб з інвалідністю I–II групи внаслідок війни;
- сімей загиблих військових.
Умови: перебування на квартирному обліку та площа у власності менше ніж 13,65 м² на людину.
Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.
