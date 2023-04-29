Жуки та черв'яки тікатимуть: чим та як обробляти редиску від шкідників

Редиска вважається найбільш стійкою до хвороб та шкідників овочів, однак виростити її неушкодженою доволі важко. Шкідливі комахи активно атакують молоді рослини та здатні призвести до знищення всього врожаю.

Найбільше редиску полюбляють хрестоцвіті блішки (маленькі чорні жучки), білянки (метелики) та їхні гусениці, ведмедки (атакують плоди), капустяні мухи, вогнівки (сіро-коричневі метелики), ріпакові клопи (чорні жучки з жовтими смужками на спині), личинки жуків-лускунів тощо.

Аби захистити врожаї, потрібно вчасно обробляти листя рослини та ґрунт, в кому росте редиска.

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Хімічні препарати, якими обробляють грядки з редискою:

Листя обприскують розчиненими препаратами" Вертимек", "Актеллік" та "Протеус". Перед посівом у ґрунт додають "Форс".

Біологічні препарати:

"Актофіт", "Бітоксибацилін" та їх аналоги використовують для обробки листя. Проти личинок у ґрунті застосовують "Боверин", "Метаризин" або готову суміш Метавайт.

Народні засоби від шкідників:

Зола – нею обпиляють рослини та землю, в якій вони ростуть. Вона не справляється із ґрунтовими личинками.

Тканина, просочена відпрацьованим автомобільним чи дизельним маслом – клаптики потрібно розкласти в міжряддях на відстані не менше 4 м. Через 2-3 дні перевернути тканину, щоб зібрати якомога більше шкідників. Бордоська рідина – для обприскування застосовують 3-відсотковий розчин препарату (300 г мідного купоросу та 450 г вапна на 10 л води).

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Водний розчин вапняного вапна – 2 склянки засобу потрібно розвести в 10 л води та використовувати для поливу рослин.

Розчин мідного купоросу (1 ст. ложка/10 л води) з додаванням господарського мила (40 г). – тільки для обприскування.

Відвар лушпиння цибулі (20 г/1 літр) настояти добу та обробити бадилля рослин.

Рідкий гній – підживлювати ним редьку (не часто й не насиченим розчином).

Деяких шкідників відлякує запах кориці, тому порошок розсипають у міжряддя.

Мило з золою теж неприємне для комах та черв'яків. У відрі води розчиняють 50 г господарського мила і 2 склянки деревної золи. Отриманий склад гарненько перемішується і використовується для поливу редису.

Можете спробувати змішати й гірчицю з перцем. У 10 літрах води змішується чайна ложка порошку гострого перцю, 2 столові ложки солі й стільки ж сухої гірчиці. Отриманою сумішшю полийте ґрунт біля редиски.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет дачників, як підготувати полуницю один раз навесні, щоб потім збирати великі ягоди весь сезон. Полуницю можна виростити просто навіть на підвіконні. Проте врожай залежить від правильного обраного сорту.

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