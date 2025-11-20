Зима близько: що буде з цінами в Україні та які товари подорожчають

Пошкодження енергетичної інфраструктури, труднощі з логістикою та зростання курсу долара можуть стати причиною подальшого підвищення вартості продуктів і непродовольчих товарів. Основним чинником зростання вартості товарів є руйнування доріг, складів і виробничих об’єктів, що уповільнює відновлення економіки та штовхає ціни вгору.

У звіті Центру економічної стратегії наголошується: порушена логістика найбільше впливає на продукти та товари, де значну частку собівартості становлять транспортні витрати. Про це пише РБК.

Водночас російські атаки продовжують цілеспрямовано руйнувати логістичну інфраструктуру бізнесу — у жовтні від обстрілів постраждали, зокрема, дистриб’ютори медикаментів.

На ціни також впливає девальвація гривні. З початку жовтня до 19 листопада курс зріс із 41,1 до 42 гривень за долар. Економісти прогнозують, що до кінця 2025 року гривня може знецінитися до 43,2 за долар. Це означає неминуче подорожчання продукції з імпортними компонентами — від техніки та одягу до автозапчастин.

Зимовий сезон традиційно підвищує попит на теплове обладнання, електроприлади й сезонні товари. На тлі подорожчання енергоносіїв для підприємств це провокує зростання цін у широких товарних групах.

Бізнес змушений реагувати на інфляційні фактори. Керуючий партнер RetailPro Development Артем Ретін зазначає, що для торговельних мереж підняття цін у воєнний час — дуже чутливе питання, адже доводиться обирати між стабільністю бізнесу та лояльністю покупців. Постійна робота на генераторах робить неможливим утримання вартості навіть на базові продукти. Компанії намагаються балансувати між власними витратами, рівнем цін і можливими поступками від орендодавців, постачальників та енергетичних компаній. Частину витрат ритейл бере на себе, частину компенсує незначним, поступовим підвищенням цін, щоб зберегти довіру покупців.

За даними Держстату, у жовтні продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,2%. Найбільше зросли ціни на яйця (18,1%) та овочі (18,2%). Помітно подорожчали тепличні овочі: помідори — на 15%, огірки — приблизно на 20 гривень за кілограм порівняно з вереснем. На 8–10 гривень підвищилися ціни на моркву та буряк.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Техніка, обігрівальні прилади, освітлення та генератори також зростають у ціні через посилений попит, дорожчі комплектуючі та збільшення витрат на виробництво і доставку. У податковій службі вже фіксують різке — у деяких випадках до 30% — подорожчання пристроїв резервного живлення.

Взимку найбільший тиск на ціни створить здорожчання електроенергії, газу та опалення для бізнесу, адже для населення тарифи залишаються стабільними. Аналітики прогнозують підвищення тарифів на передачу електроенергії приблизно на 15% у наступному році, а також зростання ринкової ціни через дефіцит ресурсу та необхідність збільшення імпорту.

Експерти паливного ринку очікують, що дизельне пальне найближчим часом може подорожчати на 2–3 гривні за літр. Причини — зростання закупівельних цін у Європі, перебої у виробництві та санкції, що зачепили російські нафтопереробні підприємства. Водночас ціни на бензин та автогаз поки залишаються стабільними.

Попри загальні ризики, ринок електричних обігрівачів наразі зберігає стабільність — постачальники не повідомляють про фактори, які могли б різко вплинути на ціну. Втім, коливання можливі залежно від курсу гривні чи логістичних умов.

Щодо продуктів, експерти не прогнозують різкого стрибка цін до кінця року. Овочі взимку традиційно дорожчають, і це зростання може становити 5–10%. Натомість фрукти, особливо цитрусові, навпаки, можуть трохи подешевшати завдяки збільшенню пропозиції.

Комбікорми, ймовірно, зростуть у ціні на 5–10% через високу вартість кукурудзи, що може зумовити незначне подорожчання м’яса — приблизно до 5%. Однак експерти наголошують, що ринок залишається стабільним і передумов для різких коливань немає.

Ціни на хліб та борошно теж залишаться без суттєвих змін, оскільки вартість пшениці на світових ринках утримується в межах 200–205 доларів за тонну.

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця в Україні різко пішли вгору.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!