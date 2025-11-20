Зима близко: что будет с ценами в Украине и какие товары подорожают

Повреждение энергетической инфраструктуры, трудности с логистикой и рост курса доллара могут стать причиной повышения стоимости продуктов и непродовольственных товаров. Основным фактором роста стоимости товаров является разрушение дорог, складов и производственных объектов, что замедляет восстановление экономики и толкает цены вверх.

В отчете Центра экономической стратегии отмечается: нарушенная логистика оказывает наибольшее влияние на продукты и товары, где значительную долю себестоимости составляют транспортные расходы. Об этом пишет РБК.

В то же время, российские атаки продолжают целенаправленно разрушать логистическую инфраструктуру бизнеса — в октябре от обстрелов пострадали, в частности, дистрибьюторы медикаментов.

На цены влияет также девальвация гривны. С начала октября по 19 ноября курс вырос с 41,1 до 42 гривен за доллар. Экономисты прогнозируют, что до конца 2025 года гривна может обесцениться до 43,2 доллара. Это означает неизбежное удорожание продукции с импортными компонентами – от техники и одежды до автозапчастей.

Зимний сезон традиционно увеличивает спрос на тепловое оборудование, электроприборы и сезонные продукты. На фоне удорожания энергоносителей для предприятий провоцирует рост цен в широких товарных группах.

Бизнес обязан реагировать на инфляционные причины. Управляющий партнер RetailPro Development Артем Ретин отмечает, что для торговых сетей повышение цен в военное время — очень чувствительный вопрос, ведь приходится выбирать между стабильностью бизнеса и лояльностью покупателей. Постоянная работа на генераторах делает невозможным удержание стоимости даже на базовые продукты. Компании пытаются балансировать между собственными затратами, уровнем цен и возможными уступками от арендодателей, поставщиков и энергетических компаний. Часть издержек ритейла берет на себя, часть компенсирует незначительным, постепенным повышением цен, чтобы сохранить доверие покупателей.

По данным Госстата, в октябре продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%. Больше всего выросли цены на яйца (18,1%) и овощи (18,2%). Заметно подорожали тепличные овощи: помидоры – на 15%, огурцы – примерно на 20 гривен за килограмм по сравнению с сентябрем. На 8–10 гривен повысились цены на морковь и свеклу.

Техника, обогревательные приборы, освещение и генераторы также растут в цене из-за усиленного спроса, более дорогих комплектующих и увеличения затрат на производство и доставку. В налоговой службе уже фиксируют резкое – в некоторых случаях до 30% – подорожание устройств резервного питания.

Зимой наибольшее давление на цены окажет удорожание электроэнергии, газа и отопления для бизнеса, ведь для населения тарифы остаются стабильными. Аналитики прогнозируют повышение тарифов на передачу электроэнергии примерно на 15% в следующем году, а также рост рыночной цены из-за дефицита ресурса и необходимости увеличения импорта.

Эксперты топливного рынка ожидают, что дизельное топливо в ближайшее время может подорожать на 2–3 гривны за литр. Причины — рост закупочных цен в Европе, перебои в производстве и санкции, затронутые российскими нефтеперерабатывающими предприятиями. В то же время, цены на бензин и автогаз пока остаются стабильными.

Несмотря на общие риски, рынок электрических обогревателей сохраняет стабильность — поставщики не сообщают о факторах, которые могли бы резко повлиять на цену. Впрочем, колебания возможны в зависимости от курса гривны или логистических условий.

Что касается продуктов, эксперты не прогнозируют резкого скачка цен до конца года. Овощи зимой традиционно дорожают, и этот рост может составить 5–10%. Фрукты, особенно цитрусовые, наоборот, могут немного подешеветь благодаря увеличению предложения.

Комбикорма, вероятно, вырастут в цене на 5–10% из-за высокой стоимости кукурузы, что может вызвать незначительное удорожание мяса — примерно до 5%. Однако эксперты отмечают, что рынок остается стабильным и предпосылок для резких колебаний нет.

Цены на хлеб и муку тоже останутся без существенных изменений, поскольку стоимость пшеницы на мировых рынках удерживается в пределах 200–205 долларов за тонну.

