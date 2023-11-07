5 цікавих фактів про Сонце, про які ви могли не знати

Сонце – головна зірка на нашому небі, яка забезпечує енергією все живе на Землі. UAportal зібрав 5 цікавих фактів про Сонце, які не завжди можна знайти в пошуковій системі.

Подорож сонячної енергії

Багато хто знає, що сонячному світлу потрібно вісім хвилин, щоб досягти Землі. Однак фактична відстань, яку воно долає, набагато довша. Враховуючи час, необхідний для того, щоб енергія вивільнилася і пройшла шлях до поверхні Сонця, а потім досягнула сонячної корони і полетіла в космос, насправді це займає мільйони років.

Сонце майже ідеально кругле

Досить рідко небесне тіло має таку майже ідеальну геометричну форму. Різниця між екваторіальним і полярним діаметрами Сонця становить лише близько 10 км, що робить його форму майже точною сферою.

Масштаб Сонця у порівнянні з планетами

Ми знаємо, що Сонце є центральним і фундаментальним компонентом Сонячної системи. Подумайте про це – маса Сонця становить приблизно 99,86% від загальної маси Сонячної системи. Це означає, що всі дев'ять планет, їхні супутники та пояс астероїдів разом узяті складають лише 0,14% маси системи.

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Сонце обертається нерівномірно

Як і планети, Сонце також обертається навколо своєї осі. Однак, на відміну від твердих небесних тіл, Сонце – це куля розпечених газів, що призводить до нерівномірної структури.

Це призводить до того, що швидкість обертання в різних частинах Сонця різниться. Наприклад, точка на екваторі робить повний оберт приблизно за 25 земних діб, тоді як точка біля полюсів – приблизно за 36 діб.

Сонце на екваторі свого життєвого циклу

Зірка з її специфічним хімічним складом і масою "живе" приблизно 10 мільярдів років. За сучасними науковими даними, вік Сонця становить близько 4,5 мільярдів років.

Це означає, що ще через 4-5 мільярдів років воно "помре" і спочатку перетвориться на червоного гіганта, знищивши половину Сонячної системи, поглинувши Меркурій, Венеру і Землю. Потім зовнішній шар буде вигнаний у космос, залишивши після себе білий карлик, сформований з ядра колишньої зірки.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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