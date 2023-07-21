Що робити, аби пил не осідав на меблях: секрет у засобі з аптечки

Що робити, щоб пил не сідав на меблі

Однією з найпоширеніших проблем, з якими багато хто стикається, є боротьба з пилом на меблях. UAportal підготував список порад та рекомендацій, які допоможуть запобігти осіданню пилу на меблях. Застосовуючи ці поради, ви зможете заощадити час, сили та підтримувати чистоту в будинку.

Регулярно витирайте пил та пилососьте

Візьміть звичку принаймні раз на тиждень витирати пил із поверхонь серветкою з мікрофібри або пилососом. Починайте зверху і рухайтеся вниз, щоб усунути всі частинки пилу. Пилососьте м'які меблі, використовуючи відповідну насадку, щоб видалити пил та сміття з тканини. Часто прибираючи пил, ви мінімізуєте можливість його осідання на меблях.

Захисні чохли

Для м'яких меблів використовуйте чохли, які легко знімаються та перуться. Це не тільки допоможе утримати пил на відстані, але й захистить ваші меблі від плям та розлитої рідини. Крім того, для дерев'яних меблів ви можете використовувати скатертини або підставки, щоб забезпечити додатковий рівень захисту від пилу та подряпин.

Засоби з аптечки

Існують засоби вашої аптечки, які допоможуть захистити меблі від пилу. Одним із таких засобів є вазелін. Нанесіть невелику кількість вазеліну на чисту ганчірку й обережно протріть нею дерев'яні меблі. Вазелін створює захисний бар'єр, що допомагає відштовхувати частки пилу.

Ще один корисний засіб – суміш води та оцту. Розпиліть цей розчин на ганчірку з мікрофібри та протріть поверхні. Кислотність оцту допомагає запобігти накопиченню пилу.

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