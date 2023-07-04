З чого складається хороший корм для кішок: чим годувати вихованців

Як власники домашніх тварин ми відчуваємо глибоку прихильність до наших пухнастих компаньйонів і прагнемо забезпечити їм найкращий догляд, включаючи їхні харчові потреби. Розуміння того, що є правильним кормом для кішок, має вирішальне значення для забезпечення добробуту наших улюблених кішок і кошенят.

Для підтримки здоров'я вашої кішки необхідно приймати виважені рішення щодо її раціону. Дуже важливо забезпечити кішці правильний баланс мінералів, білків, жирів та вуглеводів. Хоча приготування домашньої їжі може здатися привабливим, часто не відповідає потребам кішки в поживних речовинах.

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Тому необхідно вибирати комерційні корми для кішок, спеціально розроблені для задоволення потреб. Ці спеціалізовані корми для домашніх тварин містять необхідні вітаміни та поживні речовини, необхідні для загального здоров'я вашої кішки.

Корми для кішок можна розділити на категорії в залежності від якості та складу інгредієнтів, а також формату, наприклад, сухого або вологого корму. Корми для кішок вищого класу, хоч і відносно дорогі, рекомендуються ветеринарами завдяки натуральним інгредієнтам та мінімальному використанню шкідливих добавок.

Вибір вологого або сухого корму для кішок залежить від декількох факторів, включаючи переваги вашої кішки, а також переваги та недоліки кожного з них. Розгляньмо плюси та мінуси сухого корму:

1. Зручність:

Сухий корм легко зберігати та порціонувати для їжі вашого вихованця.

2. Багатий поживними речовинами:

Сухі корми пропонують широкий спектр необхідних поживних речовин та виробляються численними відомими брендами.

3. Здоров'я зубів:

Жування сухого корму може сприяти підтримці гігієни зубів кішки.

4. Гідратація:

Дуже важливо стежити за тим, щоб ваша кішка пила достатню кількість рідини для запобігання проблемам із сечостатевою системою.

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Вологий корм для кішок, своєю чергою, забезпечує безліч переваг:

1. Гідратація та здоров'я:

Вологий корм має високий вміст рідини, що допомагає запобігти проблемам із шлунково-кишковим трактом та нирками, благотворно впливає на сечовивідні шляхи та знижує ризик сечостатевих розладів.

2. Зручність та смакові якості:

Розфасовані в порції, розраховані на один або два прийоми їжі, вологі корми мають насичений смак і аромат, які часто здаються кішкам привабливими.

Однак важливо відзначити, що нез'їдений вологий корм не слід залишати в мисці, оскільки він швидко псується, і його не слід зберігати в холодильнику протягом доби. Розуміння цих відмінностей допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення та уникнути можливих проблем із годуванням.

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При виборі корму для котів дуже важливо звернути увагу на наявність основних поживних речовин та вітамінів. При оцінці складу враховуйте такі ключові моменти:

1. Достатній вміст білка:

Хороший корм для кішок повинен містити щонайменше 50% білків тваринного походження, одержуваних із таких джерел, як риба, м'ясо чи птиця.

2. Обмежений вміст злаків:

В ідеалі до складу корму має входити трохи більше 5% зернових, корм повинен забезпечувати відповідну кількість клітковини.

3. Якісні жири:

Зверніть увагу на вміст жирів, які повинні надходити з надійних джерел, таких як м'ясні субпродукти печінки або нирок.

4. Уникайте шкідливих добавок:

Переконайтеся, що корм не містить консервантів або надмірної кількості ароматизаторів з різними барвниками, оскільки вони можуть становити небезпеку для здоров'я вашого вихованця.

Важливі міркування

Хоча важливо звертати увагу на склад та загальні рекомендації до корму для кішок, не менш важливо враховувати особливості стану кішки. Якщо ви помітили погіршення стану здоров'я, зміну консистенції випорожнень, надмірну спрагу, втрату апетиту або млявість, рекомендується негайно припинити давати корм і звернутися до ветеринара.

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