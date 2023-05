Як було створено логотип та культовий виступ: п'ять фактів про Nirvana

Nirvana – американський рок-гурт, що утворився 1987 року у Вашингтоні. До складу групи входили Курт Кобейн, Кріст Новоселіч та Дейв Грол. Nirvana вважається одним із найвпливовіших і важливих гуртів в історії альтернативної рок-музики. У цій статті UAportal підготував п'ять цікавих фактів про Nirvana.

Факт 1

Культовий логотип Nirvana у вигляді смайлика з іксами замість очей був створений Куртом Кобейном. Він намалював його на аркуші паперу та додав під ним фразу "come as you are". Логотип став символом групи і досі впізнаваний та використовується.

Факт 2

До створення Nirvana Курт Кобейн та Кріст Новоселіч грали разом у кількох інших групах. Одна з цих груп називалася Fecal Matter, і в 1985 році вони записали демо-касету, на якій були представлені ранні версії пісень, які пізніше запише Nirvana, такі як "Spank Thru" та "Downer".

Факт 3

Проривний альбом Nirvana, "Nevermind", був випущений у 1991 році і включав хіт-сингл "Smells Like Teen Spirit". Успіх альбому був несподіваним і він катапультував Nirvana до міжнародної слави. Альбом "Nevermind" був проданий тиражем понад 30 мільйонів копій по всьому світу, що робить його одним із найбільш продаваних альбомів усіх часів.

Факт 4

У 1992 році гурт Nirvana виступив у культовому шоу MTV "Unplugged". На шоу гурт виконав акустичні версії своїх пісень, а також кавер-версії пісень Девіда Боуї, Lead Belly та Meat Puppets. Виступ отримав широку оцінку і вважається одним із найкращих в історії серії "Unplugged".

Факт 5

Смерть Курта Кобейна 1994 року ознаменувала кінець Nirvana. Кобейна знайшли мертвим у своєму будинку в Сіетлі, штат Вашингтон, від самострілу. Його смерть стала шоком для музичного світу та викликала бурхливу скорботу з боку шанувальників та колег-музикантів. Однак спадок Nirvana зберігся, і їхня музика продовжує надихати і впливати на нові покоління музикантів.

