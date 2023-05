Как был создан логотип и культовое выступление: пять фактов о Nirvana

Nirvana – американская рок-группа, образовавшаяся в 1987 году в Вашингтоне. В состав группы входили Курт Кобейн, Крист Новоселич и Дэйв Грол. Nirvana считается одной из самых влиятельных и важных групп в истории альтернативной рок-музыки. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Nirvana.

Факт 1

Культовый логотип Nirvana в виде смайлика с иксами вместо глаз был создан Куртом Кобейном. Он нарисовал его на листе бумаги и добавил под ним фразу "come as you are". Логотип стал символом группы и до сих пор узнаваем и используется.

Факт 2

До создания Nirvana Курт Кобейн и Крист Новоселич играли вместе в нескольких других группах. Одна из этих групп называлась Fecal Matter, и в 1985 году они записали демо-кассету, на которой были представлены ранние версии песен, которые позже запишет Nirvana, такие как "Spank Thru" и "Downer".

Факт 3

Прорывной альбом Nirvana, "Nevermind", был выпущен в 1991 году и включал хит-сингл "Smells Like Teen Spirit". Успех альбома был неожиданным, и он катапультировал Nirvana к международной славе. Альбом "Nevermind" был продан тиражом более 30 миллионов копий по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых альбомов всех времен.

Факт 4

В 1992 году группа Nirvana выступила в культовом шоу MTV "Unplugged". На шоу группа исполнила акустические версии своих песен, а также кавер-версии песен Дэвида Боуи, Lead Belly и Meat Puppets. Выступление получило широкую оценку и считается одним из лучших в истории серии "Unplugged".

Факт 5

Смерть Курта Кобейна в 1994 году ознаменовала конец Nirvana. Кобейн был найден мертвым в своем доме в Сиэтле, штат Вашингтон, от самострела. Его смерть стала шоком для музыкального мира и вызвала бурную скорбь со стороны поклонников и коллег-музыкантов. Однако наследие Nirvana сохранилось, и их музыка продолжает вдохновлять и влиять на новые поколения музыкантов.

