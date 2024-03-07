Як уникнути русизму: які слова в українській мові заміняють 'подходящий'

Російське слово "подходящий" часто перкладають українською як "підходящий"– це очевидне мовне запозичення та велика помилка, бо існує багато інших варіантів.

Отже, як підібрати слово, яке відповідало б цьому, але не мало русизмів? Мовознавці запевняють, що російський термін "подходящий" перекладати українською треба залежно від його сенсу. Про це пише "Апостроф".

Наприклад, коли ми говоримо про нагоду або годину, то тоді потрібно вживати слова:

"відповідний",

"пригідний",

"слушний",

"підхожий".

Теж можна вживати синоніми: "нагідний", "догідний", "придатний".

До прикладу: "У відповідний час ми обов'язково підемо в наш приголомшливий наступ", "Поки що принагідних умов для цього просто не було".

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Якщо ви хочете говорити про грошову ціну, то тоді мовознавці радять вживати слово "цінний".

Також досить часто у людей виникають питання щодо перекладів тих чи інших слів. Наприклад, слова "запах".

З погляду мовознавців існує кілька варіантів перекладу, які залежать від значення слова:

"запах" (властивість речовин діяти на органи нюху і сприйматися ними),

"чад" (міцний, густий),

"припах" (легкий),

"душок" або "запашок"(неприємний).

До прикладу: "Гіркуватий запах квіток лоскотав йому ніздрі" або "В сухий настій лісових трав і квітів вплітається вологий повів нещодавно внесених з льоху яблук і ярого меду".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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