Как избежать русизма: какие слова в украинском языке заменяют 'подходящий'

Русское слово "подходящий" часто переводят на украинский как "підходящий"(укр.) – это очевидное языковое заимствование и большая ошибка, потому что существует много других вариантов.

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Итак, как подобрать слово, которое бы соответствовало этому, но не имело русизмов? Языковеды уверяют, что российский термин "подходящий" переводить на украинский нужно в зависимости от его смысла. Об этом пишет Апостроф.

Например, когда мы говорим о случае или времени, то тогда нужно употреблять слова:

"відповідний" (укр.),

"пригідний" (укр.),

"слушний" (укр.),

"підхожий" (укр.).

Тоже можно использовать синонимы: "нагідний" (укр.), "догідний" (укр.), "придатний" (укр.).

К примеру: "У відповідний час ми обов'язково підемо в наш приголомшливий наступ", "Поки що принагідних умов для цього просто не було" (укр.).

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Если вы хотите сказать о денежной цене, то тогда языковеды советуют употреблять слово "цінний" (укр.).

Также довольно часто у людей возникают вопросы переводов тех или иных слов. Например, слова "запах".

С точки зрения языковедов существует несколько вариантов перевода, зависящих от значения слова:

"запах" (укр.) (свойство веществ действовать на органы обоняния и восприниматься ими),

"чад" (укр.) (крепкий, густой),

"припах" (укр.) (легкий),

"душок" (укр.) или "запашок" (укр.)(неприятный).

К примеру: "Гіркуватий запах квіток лоскотав йому ніздрі" або "В сухий настій лісових трав і квітів вплітається вологий повів нещодавно внесених з льоху яблук і ярого меду" (укр.).

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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