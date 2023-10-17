Як зберегти вітаміни в плодах шипшини: правила заварювання настою

З наближенням зими дуже важливо зібрати, заготовити та зберегти шипшину – плоди цієї чудової рослини, які слугують багатим джерелом корисних для здоров'я речовин. Однак часто виникає плутанина щодо правильних методів приготування.

Одні радять відварювати плоди, інші – готувати на пару, щоб зберегти необхідні поживні речовини та вітаміни. UAportal розбирається в цьому питанні, щоб визначити найбільш ефективний підхід.

Перш за все, важливо підкреслити, що плоди шипшини багаті на вітамін С, що робить їх надзвичайно цінними для боротьби із застудою та зміцнення імунітету. Крім того, вони містять ключові вітаміни групи В, такі як В1, В2 і В6, а також вітаміни К, РР і Е.

Такий багатий на поживні речовини склад робить шипшину особливо рекомендованою для подолання авітамінозу. Крім того, ці ягоди містять такі важливі мінерали, як калій, магній, залізо та натрій, які сприяють оптимальній роботі серця та судин. Крім того, шипшина має сечогінні, жовчогінні, протизапальні та кровоспинні властивості.

Розглядаючи способи приготування напоїв на основі шипшини, часто виникає питання: чи потрібно подрібнювати сушені плоди?

Фахівці здебільшого сходяться на думці, що це не має особливого значення, оскільки можна використовувати як цілі, так і подрібнені ягоди. Проте, важливо знати, що тонкі волоски шипшини можуть потенційно подразнювати шлунок, якщо їх проковтнути, що може становити загрозу для здоров'я.

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Щоб уникнути цієї проблеми, рекомендується помістити подрібнені плоди в полотняний мішечок і використовувати його для замочування в процесі приготування.

Коли справа доходить до вибору способу приготування, варто знати, що кип'ятіння може призвести до значних втрат поживних речовин. Тому часто кращим підходом вважається приготування на пару. Для цього ягоди слід помістити на водяну баню.

Почніть з того, що залийте одну столову ложку попередньо подрібнених плодів склянкою окропу, а потім витримайте на водяній бані 15 хвилин під кришкою. Після цього дайте суміші охолонути, перш ніж процідити її для вживання.

Однак ще кращою альтернативою є використання термоса для запарювання ягід. Заливши ягоди в термосі окропом – у тому ж співвідношенні – і залишивши на ніч, можна насолоджуватися отриманим напоєм вранці, процідивши його через сито. Важливо, що ягоди, які залишилися в термосі, можна знову залити окропом, повторюючи цей процес до 3 разів.

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