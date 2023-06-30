Які весільні прикмети не можна порушувати, щоб не зіпсувати шлюб: добірка найпоширеніших забобонів

День весілля є незвичайною подією, яка часто розглядається як один із найзначніших моментів у житті людини. Пари вирушають у цю особливу подорож, сповнені надій та мрій про вічне кохання. UAportal підготував добірку найпоширеніших та інтригуючих повір'їв, пов'язаних із цією знаменною подією.

Забобони, пов'язані з вбраннями та прикрасами

Один із вікових забобонів радить майбутнім молодятам не бачитися вранці перед церемонією. Наречений має залишатися у невіданні щодо вибору вбрання нареченої. Так само і сама наречена повинна бачити своє відображення лише мигцем, або фрагментарно, або без певних аксесуарів, таких як рукавички, фата, сумочка або туфлі.

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Коли йдеться про сукню нареченої, перевага надається сукні на всю довжину, а не окремим частинам, таким як корсети та спідниці. Вважається, що такий вибір відлякує від розлуки.

При виборі прикрас рекомендується уникати перлів. Ці блискучі дорогоцінні камені символізують сльози і вважаються несприятливими для щасливого шлюбу.

Натомість наречена може одягнути сережки, запозичені у подруги, яка щаслива у шлюбі. Крім того, основна увага має бути зосереджена на обручці, і ніякі інші прикраси не повинні прикрашати руки нареченої.

Саме обручка має бути гладкою, без каменів і гравіювання, символізуючи гармонійний і вільний від перешкод союз. Однак пара може вибрати кільця більших розмірів на достаток.

Допустимо використовувати обручки батьків, але вважається, що це може призвести до повторення їхньої долі. Втратити обручку під час церемонії вважається поганою ознакою можливої невірності.

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Захист від поганого ока та забезпечення удачі

Для забезпечення успішного подружнього життя прийнято, щоб наречена проливала сльози перед весіллям або під час одруження. Вважається, що це сльози змивають можливі нещастя. Батьківські поради та благословення вважаються джерелом емоційної підтримки, тоді як невдачі у день весілля не вітаються.

Щоб захистити молодят від пристріту, заведено прикріплювати до одягу англійську шпильку, спрямовану головкою вниз. Наречена прикріплює амулет до подола своєї сукні, а наречений – під бутоньєрку.

Ніхто не повинен проходити між молодятами в їхній особливий день. Крім того, щоб ніхто не зміг вивести чоловіка чи дружину з сім'ї, ніхто не повинен стояти перед ними, поки вони виглядають у дзеркало.

Фата нареченої діє як захисний талісман, тому вона має виходити з дому із закритим обличчям. Розкриття особи нареченої призначене для нареченого під час шлюбної церемонії.

Щоб уберегтися від можливих фінансових труднощів у подружньому житті, наречений може покласти у правий черевик банкноту чи монету, що символізує процвітання. Протягом усього весільного дня він має ходити із цим захованим скарбом.

Коли наречені виходять на вулицю, їх традиційно обсипають символічними предметами. Рис або пшеницю кидають на знак родючості, монети для фінансового процвітання, а цукерки для солодкого та радісного життя.

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Щоб запобігти конфліктам та розбіжностям у шлюбі, молодята беруть участь у ритуалі розбивання тарілки на весіллі та переступають через розбиті уламки. Крім того, вважається, що розбивання першого келиха шампанського приносить удачу.

Протягом усієї весільної урочистості молодята мають танцювати лише один з одним, за винятком своїх батьків. Після того, як наречена станцює зі своїм батьком, а наречений із матір'ю, їх зводять разом, щоб з'єднати руки.

Інші весільні прикмети

Згідно з поширеним повір'ям, перша людина, яка стала на весільний килимок, символізує главу сім'ї. Альтернативне тлумачення цієї прикмети пов'язані з весільним короваєм: тому, хто відірве більший шматок, судилося взяти він роль глави сім'ї.

Так само наречений не повинен піднімати нічого, що впустила наречена під час весілля. Символічно цей вчинок означає його підпорядкування її владі. Вважається також, що це віщує недовге життя нареченого та можливість вдівства нареченої.

Коли наречений переносить наречену через поріг нового будинку, він бере він роль господаря сім'ї. За звичаєм, той, хто першим переступає поріг, перебирає обов'язки, пов'язані з цією роллю.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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