Манка замість гумусу: як крупою замінити популярне добриво

Досить нетрадиційний, але не менш ефективний спосіб удобрити ґрунт на власному городі – використовувати манну крупу. UAportal розповідає, як приготувати таку підгодівлю в домашніх умовах.

Коли врожай зібрано, і всі садівники поступово готують свої ділянки до довгої зими, варто почати турбуватися про те, яке добриво ви будете використовувати наступної весни. Хоча багато власників садів звикли користуватися класичними органічними добривами, такими як гній або компост, існують чудові альтернативи.

Ось як використовувати манну крупу для створення родючого ґрунту у своєму саду.

Як використовувати манну крупу як добриво

Головна перевага добрива з манної крупи полягає в тому, що його не потрібно готувати. В рамках експерименту садівники розсипали 3-4 столові ложки манки під кожен кущ томатів, які вони висаджували.

Пізніше, коли справа дійшла до появи плодів на рослині, стало очевидно, що кущі, які були удобрені манкою, виросли набагато сильнішими, густішими і мали в рази більше помідорів, ніж ті кущі, які не були підгодовані манкою.

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Що зазвичай кладуть в лунку перед посівом помідорів

Можна використати перегній, золу або, якщо йдеться про мінеральні добрива, суперфосфат. Ця суміш дуже хороша. Головне – не використовувати свіжий гній. Перегною можна насипати якомога більше, перестаратися не можна.

Також можна додати 2-3 столові ложки меленої яєчної шкаралупи. Втім, добриво на основі манки - навіть зіпсованої - буде не менш корисним і ефективним.

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