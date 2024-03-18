Перевертає астрономію з ніг на голову: нове дослідження ставить під сумнів існування темної матерії

Дослідницький колектив з Університету Оттави у виданні The Astrophysical Journal представив звіт про своє дослідження. Він може змінити розуміння темної матерії, вказуючи на можливість її відсутності у Всесвіті.

Традиційна модель припускає, що Всесвіт складається зі звичайної матерії, темної енергії та темної матерії. Проте, за результатами нового дослідження під керівництвом професора Раджендри Гупти, представлена модель, в якій темної матерії не існує.

Це дослідження базується на інтеграції коваріантних констант зв’язку (CCC) та теорії "втомленого світла" (TL), відомої як модель CCC+TL. Згідно з цією моделлю, сили природи слабшають з часом, а світло втрачає енергію на великій відстані. Аналізуючи дані про розташування галактик та еволюцію світла з раннього Всесвіту, дослідники прийшли до висновку, що існування темної матерії не є обов’язковим для пояснення цих явищ.

Читайте також: Астрономи спрогнозували, коли астероїд "Бог Хаосу" вдарить по Землі (відео)

Дане відкриття ставить під сумнів стандартну космологічну модель, яка стверджує, що темна матерія становить приблизно 27% Всесвіту. Гупта стверджує, що його дослідження відповідає основним космологічним спостереженням, але водночас спростовує необхідність темної матерії для пояснення космологічних явищ.

Це відкриття має значний вплив на наше розуміння основних аспектів Всесвіту та відкриває двері для нових досліджень у сфері космології. Викликаючи до переосмислення загальноприйняті погляди на структуру Всесвіту, науковці закликають до детальнішого вивчення альтернативних моделей, які можуть надати краще розуміння космічних процесів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що науковці виявили в космосі ключовий компонент, необхідний для зародження життя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!