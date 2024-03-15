Знижують рівень холестерину в крові: які компоненти варто додати в каву для оздоровлення

Багато хто цінує каву як незамінний елемент ранкового ритуалу, проте не всім відомо, що деякі добавки можуть перетворити звичайну каву на справжній еліксир.

За інформацією видання She finds, хоча існують добавки, які можуть бути шкідливими та яких слід уникати, існують також і такі, що можуть зробити вашу ранкову чашку кави не тільки приємнішою, але й корисною для здоров’я серця.

Ліза Ендрюс, докторка медичних наук та спеціаліст у галузі дієтології та терапії, поділилася інформацією про те, що інгредієнти на кшталт вівсяного молока, кориці та какао можуть мати позитивний вплив на здоров’я серця.

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Вівсяне молоко

За словами Ендрюс, вівсяне молоко є не лише приємною на смак рослинною заміною звичайного молока та вершків, але й ефективним засобом для підтримки серцевого здоров’я завдяки зниженню рівня холестерину.

Комерційні вівсяні молока, які містять до 2 грамів клітковини на порцію, можуть значно покращити добовий прийом клітковини, що є важливим для серцевої системи.

Какао

Ендрюс також рекомендує додавати какао до кави як спосіб зміцнення серця.

"Какао - джерело антиоксидантів, а також клітковини", - каже дієтологиня. "Столова ложка какао містить 2 грами харчових волокон, але його користь не обмежується цим. Дослідження показують, що регулярне вживання какао з молоком може знизити рівень "поганого" холестерину і підвищити рівень "хорошого".

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Додавання ложки какао у каву може бути простим способом отримати додаткову порцію енергії, корисної для серця.

Кориця

Додавання невеликої кількості кориці у ваш ранковий напій може не лише збагатити його смаковими нотами, але й сприяти зміцненню серця.

"Кориця містить антиоксиданти, які можуть допомогти знизити запалення і рівень холестерину", – зазначила Ендрюс.

Наукові дослідження, що базуються на використанні екстракту кориці, виявили його ефективність у боротьбі з холестерином. Окрім цього, було встановлено, що кориця позитивно впливає на зниження рівнів глюкози, інсуліну та холестерину в осіб із високим вмістом глюкози в сироватці крові, що додатково підкріплює її значення як інгредієнта для підтримки здоров’я серця. Також вона може сприяти підвищенню швидкості метаболізму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна додавати до кави.

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