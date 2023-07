Топ-5 цікавих мультиків для перегляду з дітьми: разом досліджуйте чарівні світи

UAportal підготував топ-5 мультиків з 2018 по 2021 рік, які ідеально підійдуть для створення незабутніх спогадів з вашими малюками. Добірка сподобається як дорослим, так і дітям різного віку.

"Коко"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна: США

Тривалість: 105 хв

Рік: 2017

Головний продюсер: Дарла К. Андерсон

В яскравому й барвистому мексиканському селі живе юний Міґель, який мріє стати музикантом. Коли він чарівним чином переноситься до Країни Мертвих, то вирушає в надзвичайну подорож, аби віднайти давно втрачену музичну спадщину своєї сім'ї. Фільм дає цінні уроки про кохання, сім'ю та прагнення до мрії.

"Ваяна"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна: США

Тривалість: 107 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Оснат Шурер

Відважна молода принцеса Мотонуї – Ваяна, вирушає у відчайдушну пригоду, щоб врятувати свій народ і повернути серце Те Фіті. Разом з напівбогом, вона зустрічається з чарівними істотами, долає бурхливе море й відкриває для себе власну силу.

"Лего-фільм"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна: США, Данія, Австралія

Тривалість: 100 хв

Рік: 2014

Головний продюсер: Ден Лін, Рой Лі, Філ Лорд, Крістофер Міллер

Сюжет мультика розгортається в яскравому й вигадливому світі, де звичайного робітника-конструктора LEGO Еммета помилково називають "обраним". Приєднавшись до команди неймовірних героїв, хлопець розпочинає місію, щоб зупинити тирана Лорда Безнеса від знищення творчості та уяви. Ця анімаційна картина сповнена гумору та креативності, дарує радість глядачам різного віку.

"Крижане серце"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 102 хв

Рік: 2013

Головний продюсер: Пітер Дель Вехо

Через те, що нещодавно коронована принцеса Ельза не змогла впоратися з силою власних чарів і втекла, королівство Ерендель поринає в зимовий сон. Анна, сестра правительки, разом з друзями, вирушили в епічну пригоду, щоб врятувати свій народ від вічної зими та повернути єдину рідну людину додому. Мультик зачаровує глядачів своїми героями, що запам'ятовуються, цікавим сюжетом, а також незабутнім гімном "Let It Go".

"Зоотрополіс"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 108 хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Кларк Спенсер

У галасливому місті Зоотрополіс поліцейська-кролиця Джуді Гопс об'єднується з хитрим лисом Ніком Крутихвістом, щоб розкрити таємничу справу. Розплутуючи змову, яка загрожує гармонії між хижаком і здобиччю, головні герої також разом борються зі стереотипами.

