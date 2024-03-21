Взаємно чи навзаєм: розкриваємо, як правильно подякувати у відповідь українською
Сьогодні серед українців поширені обидва варіанти — "взаємно" та "навзаєм". Проте, яка з цих форм є правильною з погляду літературної норми?
Про це розповідає ТСН.
Як правильно говорити: взаємно чи навзаєм
Звіряючись зі словником української мови, можна виявити, що коректною літературною формою є "навзаєм", з наголосом на другий склад. Однак, в українській літературній мові також існує термін "взаємно", який може здатися запозиченням з російської.
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Яке походження слова навзаєм
Слово "навзаєм" веде своїм корінням з давньогрецької мови, де воно означало "між собою". У минулому, наші предки застосовували цей термін для опису взаємних дій між людьми. Сьогодні це слово більш поширене у контексті вираження взаємної поваги або вдячності, наприклад, у відповідь на привітання або добрі побажання.
Коли вживається слово навзаєм
Слово "навзаєм" застосовується у широкому спектрі життєвих ситуацій – від роботи до неформальних бесід. Навзаєм можна вважати універсальною відповіддю на комплімент, привітання, побажання. Його основна задача полягає саме у підкресленні взаємної поваги, розуміння та користі.
Чи варто використовувати слово взаємно
В сучасному українському словнику існує слово "взаємно". Воно навіть служить, як повноцінний еквівалент слову "навзаєм", позначаючи взаємодію або почуття. Наголосу у цьому слові також припадає на другий склад. Проте, в сучасній мовній практиці його застосування стає все менш поширеним через пересторогу, що воно виникло як калька з російської (слово "взаимно").
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