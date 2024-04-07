10 крутих лайфхаків, щоб не боятися подорожей з дітьми. Один чи троє, беріть усіх

Подорожі з маленькими дітьми стають справжнім кошмаром для батьків, якщо планування відбувається спонтанно, чи по принципу: якось буде. Зробити дорогу задоволенням та приємною частиною подорожі, можна, прийнявши для себе один факт: так, як раніше вже не буде. А як? Тепер успіх вашої поїздки буде залежати від підготовки та вміння швиденько перелаштовуватися у будь–якій ситуації. Є правила, які точно зроблять ваш відпочинок легшим, менш залежним від випадковостей та з можливістю відпочити й собі. І ми не про бабусю поруч, хоча тут варіант майже ідеальний. Досвідчені мами зібрали 10 порад, які стануть вам у нагоді.

1. Обравши локацію для відпочинку впевніться, що вона наповнена цікавостями для віку ваших дітей. Всі пропускні квитки у музеї або зоопарки, які можна купити онлайн, краще придбати заздалегідь, хоча б з вечора. Так ви зможете оминути великих черг на касі та спокійно все оформити, наприклад, коли дитина спить.

2. Не варто впихувати у день купу розваг, або вражень. Так ви зможете трішечки розслабити свої ноги та мозок. Краще одне, два чудових враження, ніж 5 зіпсованих і бігом. Врахуйте, що будь–яка подорож розвиває дитину краще за дитячі садки, тільки потрібно дати час на вивчення світу.

3. Заплануйте переїзд від пункту А в пункт В на ніч, так дитина зможе поспати, навіть, в автобусі. І, хоча, ви поспите навряд, зазвичай, це краще, ніж коли дитина нудиться цілий день в транспорті.

4. Враховуйте режим дня дитини. Як би то не було незручно, але дитина, яка вчасно поїла та вчасно поспала вередує набагато менше. Не варто тягнути дитину у натовп, коли їй час спати, або на довгу прогулянку не маючи достатньої кількості їжі. Те, що ви підлаштуєтеся, лише додасть приємних вражень.

5. Проживайте подорож разом з дитиною, не чекайте весь час, що ось зараз доберемося до готелю, дитина засне і я нарешті відпочину. Це тільки погіршить ваше виснаження. Знайдіть час порадіти малюнку на вікні, чи розповісти дитині про кожний предмет за вікном, так ви зможете подолати час швидше.

6. Якщо дитину закачує під час подорожі. Так це важко і виснажливо, але дитині ще гірше. Заздалегідь потурбуйтеся про свої знання з цього приводу. Для більш дорослих дітей є таблетки, для малечі є чіткі правила: дитині не має бути жарко, не має бути одягу, який стискає горло чи живіт, дитина має максимально дивитися у вікно, а не в гаджет тощо.

7. Завжди майте з собою максимальну аптечку з обов’язкових ліків для дитини: жарознижувальні, від діареї, від кон'юнктивіту та запалення вуха, до носа і до горла. Так вам не доведеться витратити багато нервів і часу на пошук лікаря в незнайомому чи віддаленому місці, чи на пошук аптеки.

8. Достатньо їжі та перекусів, достатньо води – для деяких це просто запорука успіху. Не розраховуйте на заправки чи випадкові магазини.

9. Продумайте декілька іграшок, які дитина максимально полюбляє, щоб зайняти під час подорожі. А якщо візьмете одну, дві новенькі, які дитина ще не бачила, то взагалі виграєте багато часу в спокої.

10. Ніколи не рано розповідати дитині про поїздку. Поділіться своїми планами, розкажіть в подробицях. Повідомляйте дитині по дорозі свої дії: зараз ми сядемо в автобус, зараз буде зупинка і ми прогуляємося тощо. Навіть, якщо перша поїздка не принесе з цього плодів, наступна буде вже трохи спокійніша. Дитина нервує від незнайомого оточення і проявляє це "бунтом на кораблі".

І наостанок, ваш спокій та чіткі дії завжди заспокоюють малечу, не панікуйте. Подорож – це цікава можливість життя, якій теж потрібно вчитися. Мандруємо Україною разом з дітьми.