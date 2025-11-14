Части украинцы повысят пенсию на 1000 гривен: кто имеет право на выплаты

Одинокие пенсионеры относятся к наиболее социально уязвимым категориям населения в Украине. Чтобы поддержать таких граждан и улучшить их материальное положение, государство предусмотрело дополнительные социальные выплаты.

Ежемесячно они могут получать около 1000 гривен пособия. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно законодательству, такая доплата назначается людям в возрасте от 80 лет, получающим пенсию по возрасту и нуждающимся в постоянном уходе. Выплата предусмотрена пунктом 6 статьи 7 Закона №1727.

Одинокими считаются граждане, у которых нет совершеннолетних трудоспособных детей, внуков или правнуков, обязанных их содержать. Этот статус определяется в соответствии со статьей 266 Семейного кодекса. Необходимость постоянного ухода должна быть подтверждена медицинской комиссией.

Размер пособия составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году это равняется 944 гривнам в месяц. Однако такая доплата не начисляется пенсионерам, которые уже получают другие надбавки за уход.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с заявлением установленного образца. К заявлению прилагаются паспорт, идентификационный код, медицинская справка о необходимости ухода и документы, подтверждающие отсутствие родственников, обязанных содержать лицо.

После проверки поданных документов Пенсионный фонд назначает доплату и пенсия увеличивается на 944 гривны, начиная с месяца обращения.

