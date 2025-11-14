Частині українці підвищать пенсію на 1000 гривень: хто має право на виплати

Самотні пенсіонери належать до найбільш соціально вразливих категорій населення в Україні. Щоб підтримати таких громадян і поліпшити їхнє матеріальне становище, держава передбачила додаткові соціальні виплати.

Щомісяця вони можуть отримувати близько 1000 гривень допомоги. Про це повідомляє ПФУ.

Згідно із законодавством, така доплата призначається людям віком від 80 років, які отримують пенсію за віком і потребують постійного догляду. Виплата передбачена пунктом 6 статті 7 Закону України №1727.

Самотніми вважаються громадяни, у яких немає повнолітніх працездатних дітей, онуків чи правнуків, зобов’язаних їх утримувати. Цей статус визначається відповідно до статті 266 Сімейного кодексу України. Необхідність постійного догляду має бути підтверджена медичною комісією.

Розмір допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році це дорівнює 944 гривням на місяць. Однак така доплата не нараховується тим пенсіонерам, які вже отримують інші надбавки за догляд.

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України із заявою встановленого зразка. До заяви додаються паспорт, ідентифікаційний код, медична довідка про необхідність догляду та документи, що підтверджують відсутність родичів, зобов’язаних утримувати особу.

Після перевірки поданих документів Пенсійний фонд призначає доплату, і пенсія збільшується на 944 гривні, починаючи з місяця звернення.

Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.

