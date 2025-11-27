Диван или прогулка: топ самых ленивых пород собак
Владельцы собак хорошо знают: питомец — это не только безграничная радость, но и ежедневная ответственность: выгул, дрессировка, правильное питание. К счастью, далеко не всем породам нужны многочасовые пробежки или активные игры, чтобы чувствовать себя счастливыми и здоровыми. Некоторые собаки полностью довольны короткими прогулками и возможностью большую часть дня спокойно дремать рядом с хозяином.
Об этом в интервью изданию Express рассказал Аксель Лагеркранц, основатель и руководитель платформы Pets4Homes и эксперт по домашним животным. "Все собаки нуждаются в движении, даже те, кого мы привыкли считать "ленивцами". Но есть породы, которым достаточно 30–60 минут в день, чтобы оставаться в хорошей форме и хорошем настроении", — объясняет специалист.
Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться
ТОП-10 пород, не требующих чрезмерной активности
- Английский бульдог Абсолютный чемпион по "лености". Из-за брахицефального строения морды интенсивные нагрузки им даже противопоказаны. Несколько неторопливых 15–20-минутных прогулок в день вполне достаточно.
- Чихуахуа Самая маленькая порода мира. Короткие кавычки совершают даже обычную прогулку по кварталу настоящим "марафоном". Большинство чихуахуа с радостью заменят улицу игрой дома.
- Чау-чау Пушистый, гордый и очень независимый. Эти "медведи" нуждаются примерно в часе спокойной активности в день и обожают быть рядом с семьей.
- Бульмастиф Огромный, но очень спокойный охранник. Медленные прогулки и много отдыха – идеальный распорядок для этой породы.
- Грейгаунд Да, самая быстрая собака планеты действительно дома — настоящий "диванный спринтер". Несколько коротких выгулов и одна возможность "выпустить пар" на закрытой площадке – и собака счастлива.
- Итальянский грейгаунд (левретка) Маленькая, изящная и невероятно нежная. Больше всего любит греться на коленях хозяина.
- Ирландский волкодав Высочайшая порода в мире, но при этом очень спокойная. Быстро тратит энергию и охотно переходит в режим "лежать и смотреть".
- Виппет Компактная версия грейгаунда. Короткие рывки – и целый день покоя и нежности.
- Йоркширский терьер Маленький, но с огромной энергией на первые 10–15 минут. После двух-трех коротких прогулок йорк спокойно спит до следующего раза.
- Кламбер-спаниель Самый тяжелый и спокойный из спаниелей. Очень дружелюбный, отлично ладит с детьми и другими животными, около часа прогулок в день ему вполне хватает.
Если вы ищете собаку-компаньона, которая не потребует от вас ежедневных марафонов и с радостью проведет большую часть времени рядом на диване – эти породы станут идеальным выбором.
Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!