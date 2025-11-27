Диван чи прогулянка: топ найлінивіших порід собак

Власники собак добре знають: вихованець — це не лише безмежна радість, а й щоденна відповідальність: вигул, дресирування, правильне харчування. На щастя, далеко не всім породам потрібні багатогодинні пробіжки чи активні ігри, щоб почуватися щасливими й здоровими. Деякі собаки цілком задоволені короткими прогулянками та можливістю більшу частину дня спокійно дрімати поруч із господарем.

Про це в інтерв’ю виданню Express розповів Аксель Лагеркранц, засновник і керівник платформи Pets4Homes та експерт із домашніх тварин. "Усі собаки потребують руху, навіть ті, кого ми звикли вважати "лінивцями". Але є породи, яким достатньо 30–60 хвилин на день, щоб залишатися у гарній формі й доброму гуморі", — пояснює фахівець.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

ТОП-10 порід, які не вимагають надмірної активності

Англійський бульдог Абсолютний чемпіон за "лінощами". Через брахіцефальну будову морди інтенсивні навантаження їм навіть протипоказані. Кількох неторопливих 15–20-хвилинних прогулянок на день цілком достатньо. Чихуахуа Найменша порода світу. Короткі лапки роблять навіть звичайну прогулянку кварталом справжнім "марафоном". Більшість чихуахуа з радістю замінять вулицю на гру вдома. Чау-чау Пухнастий, гордий і дуже незалежний. Ці "ведмеді" потребують приблизно години спокійної активності на день і обожнюють бути поруч із родиною. Бульмастиф Величезний, але надзвичайно спокійний охоронець. Повільні прогулянки та багато відпочинку — ідеальний розпорядок для цієї породи. Грейгаунд Так, найшвидша собака планети насправді вдома — справжній "диванний спринтер". Кілька коротких вигулів і одна можливість "випустити пару" на закритому майданчику — і собака щаслива. Італійський грейгаунд (левретка) Маленька, витончена і неймовірно ніжна. Найбільше любить грітися на колінах господаря. Ірландський вовкодав Найвища порода у світі, але при цьому дуже спокійна. Швидко витрачає енергію й охоче переходить у режим "лежати й дивитися". Віппет Компактна версія грейгаунда. Короткі ривки — і цілий день спокою та ніжності. Йоркширський тер’єр Маленький, але з величезною енергією… на перші 10–15 хвилин. Після двох-трьох коротких прогулянок йорк спокійно спить до наступного разу. Кламбер-спанієль Найважчий і найспокійніший зі спанієлів. Дуже доброзичливий, чудово ладнає з дітьми й іншими тваринами, близько години прогулянок на день йому цілком вистачає.

Якщо ви шукаєте собаку-компаньйона, яка не вимагатиме від вас щоденних марафонів і з радістю проведе більшу частину часу поруч на дивані — ці породи стануть ідеальним вибором.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!