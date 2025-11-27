Дроны атаковали российскую Самарскую область: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

В ночь на 27 ноября Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России подвергся очередной атаке беспилотников. Жители Новокуйбышевска слышали серию мощных взрывов, а Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно закрыло аэропорт Самары из-за угрозы.

По анализу Astra видео очевидцев, зафиксированных на улице Мичурина, по меньшей мере три вспышки произошли в воздухе на высоте около 1,5 км, — вероятно, результат работы противовоздушной обороны. Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra и другие.

Один из них раздался к югу от НПЗ, на расстоянии свыше 3,5 км от места съемки, а яркое зарево в конце ролика указывает на прямое попадание на территорию предприятия.

Местные власти пока не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру группы ПАО "НК "Роснефть" и уже неоднократно становился объектом атак: подобные удары дронами фиксировались 16 ноября и 19 октября.

