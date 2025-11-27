Дрони атакували російську Самарську область: є влучання у НПЗ (фото, відео)

У ніч на 27 листопада Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав чергової атаки безпілотників. Мешканці Новокуйбишевська чули серію потужних вибухів, а Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) тимчасово закрило самарський аеропорт через загрозу.

За аналізом Astra відео очевидців, зафіксованих на вулиці Мічуріна, щонайменше три спалахи сталися в повітрі на висоті близько 1,5 км — ймовірно, результат роботи протиповітряної оборони. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra та інші.

Один із них пролунав на південь від НПЗ, на відстані понад 3,5 км від місця зйомки, а яскраве зарево в кінці ролика вказує на пряме влучання на територію підприємства.

Місцева влада поки не надала офіційних коментарів щодо інциденту. Новокуйбишевський НПЗ входить до структури групи ПАТ "НК "Роснефть" і вже неодноразово ставав об'єктом атак: подібні удари дронами фіксувалися 16 листопада та 19 жовтня.

