Дроны атаковали временно оккупированный Крым: на нефтебазе в Феодосии загорелся масштабный пожар (фото, видео)

В ночь на 13 октября во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, атака беспилотников вызвала возгорание на местной нефтебазе — пламя было видно на несколько километров вокруг.

Как сообщают гауляйтер Крыма Сергей Аксенов и Telegram-канал " Крымский ветер ", в городе ночью было слышно серию взрывов, а также работу российской системы ПВО. Впоследствии стало известно о попадании в нефтебазу.

Аксенов подтвердил факт атаки, заявив, что "вражеский беспилотник нанес удар по нефтебазе в Феодосии", в результате чего возник пожар. По его словам, российские силы якобы сбили более 20 дронов.

В социальных сетях появились многочисленные видео, на которых видно мощное возгорание: столбы пламени и густого черного дыма поднимались высоко в небо, а блики от огня были видны даже в отдаленных Феодосийских районах.

Кроме того, Telegram-канал "Supernova+" сообщил о еще одном возможном пожаре - на автозаправочной станции вблизи места взрывов. Уточняются детали инцидента и масштабы повреждений инфраструктуры.

