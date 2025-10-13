Дрони атакували тимчасово окупований Крим: на нафтобазі у Феодосії зайнялась масштабна пожежа (фото, відео)

У ніч проти 13 жовтня в тимчасово окупованій Феодосії, що в Криму, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, атака безпілотників спричинила займання на місцевій нафтобазі — полум’я було видно на кілька кілометрів навколо.

Як повідомляють гауляйтер Криму Сергій Аксьонов і Telegram-канал "Крымский ветер", у місті вночі було чути серію вибухів, а також роботу російської системи ППО. Згодом стало відомо про влучання у нафтобазу.

Аксьонов підтвердив факт атаки, заявивши, що "ворожий безпілотник завдав удару по нафтобазі у Феодосії", внаслідок чого виникла пожежа. За його словами, російські сили нібито збили понад 20 дронів.

У соціальних мережах з’явилися численні відео, на яких видно потужне загоряння: стовпи полум’я і густого чорного диму піднімалися високо в небо, а відблиски від вогню було видно навіть у віддалених районах Феодосії.

Крім того, Telegram-канал "Supernova+" повідомив про ще одну можливу пожежу — на автозаправній станції поблизу місця вибухів. Наразі уточнюються деталі інциденту та масштаби пошкоджень інфраструктури.

