Экологи бьют тревогу: юг Украины превращается в пустыню, виноградники скоро будут расти в Киевской области

Если не ввести комплексные меры по адаптации к климатическим изменениям, уже в ближайшие два десятилетия южные регионы Украины могут превратиться в территории, где сельское хозяйство станет убыточным без масштабного орошения. Именно деятельность человека значительно ускорила глобальные климатические процессы.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Выбросы парниковых газов от промышленных предприятий, транспорта, энергетики и агросектора, а также массовая вырубка лесов создали так называемый эффект теплового одеяла. В результате атмосфера все активнее удерживает тепло, а средняя температура на Земле уже поднялась более чем на 1 ° C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В Украине климатическое потепление проявляется по-разному, объясняет экология. Южные и восточные регионы все чаще страдают от затяжных летних засух, в то время как на западе страны растет риск паводков и подтоплений из-за интенсивных ливней. В Карпатском регионе ускорилось таяние снега и ледников, что изменяет водный баланс рек и создает потенциальные проблемы с водоснабжением местных общин.

Также фиксируется рост количества экстремальных погодных явлений: волн аномальной жары, урагана и масштабных лесных пожаров. В Киевской, Одесской и Черкасской областях в последние годы наблюдают рекордно жаркие лета и длительные периоды засухи, наносящие серьезные потери сельскому хозяйству.

Климатические изменения отражаются и в естественных циклах: весна приходит раньше, период активной вегетации растений удлиняется, изменяются маршруты миграции птиц, а вместе с тем появляются новые вредители. Украинские аграрии уже вынуждены бороться с видами насекомых, ранее не свойственных нашей территории.

"Это проявляется, в частности, в появлении новых растений и вредителей, например амброзии и клопов, ранее не встречавшихся в отдельных регионах Украины", – отметила Татьяна Тимочко.

По прогнозам экспертов, в ближайшие 10-20 лет средняя температура в Украине будет расти более быстрыми темпами, чем в мире в целом. Это приведет к более частым волнам аномальной жары, длительным бездождевым периодам и более серьезным засухам.

Самыми уязвимыми остаются степные области – Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская. Здесь климат уже сейчас приближается к полупустынному, и выращивание традиционных культур становится все более проблемным. Под наибольшим риском – озимая пшеница, кукуруза, ячмень, соя и сахарная свекла. Подсолнечник и дальше можно будет выращивать, однако его массовое насаждение неизбежно будет истощать почву.

"Если не принимать решительные меры, то уже через два десятилетия южные области Украины могут превратиться в территорию, где сельское хозяйство станет нерентабельным без масштабного орошения. Это приведет к потере значительной части аграрного потенциала государства, увеличит зависимость от импорта продовольствия и углубит социально-экономические проблемы региона", – подчеркнула Татьяна Тимочко.

По ее словам, возможно и смещение географии выращивания культур: виноградники и фруктовые сады постепенно могут передвинуться на север – в Черкасскую или Киевскую области. А традиционное виноградарство южных регионов окажется под угрозой из-за дефицита водных ресурсов.

Экологиня подчеркнула, что промедление с действиями приведет не только к сокращению аграрного потенциала, но и к серьезным последствиям для общества: падение объемов собственного производства продовольствия, рост зависимости от импорта и упадок сельских территорий на юге страны.

