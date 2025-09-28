Головная боль для владельца: ТОП ненадежных машин, которые не выдержат и нескольких тысяч километров

Лето оказалось настоящим испытанием для тех, кто решил приобрести автомобиль с пробегом. Согласно данным сервиса GetHelp.pl, более 60% неисправностей возникают еще до того, как машина успевает преодолеть первые 5000 км.

И речь не о единичных случаях, а о масштабной тенденции, сообщает Avtomob. Чаще проблемы возникают уже в первый месяц после покупки – на это жалуется треть новых владельцев.

Еще 26% сталкиваются с поломками уже после первых тысяч километров. То есть больше половины водителей не успевают даже полностью освоиться за рулем, как вынуждены отправляться на СТО.

Чаще всего причиной обращений владельцев подержанных авто становятся именно проблемы с двигателем – они составляют около 15% всех случаев. На втором месте по частоте поломок – системы климат-контроля и отопления (14%), а замкнули тройку проблемных элементов, ответственных за очистку выхлопных газов – 13%.

Если говорить о брендах, то больше всего нареканий получила Alfa Romeo – неисправными оказались 71% машин этого производителя. Далее в списке – Mini (60%), Fiat, Opel, Audi и Mitsubishi с показателями по 44%. Лишь немного лучшие результаты продемонстрировали Mercedes-Benz (43%), BMW (42%), Volkswagen (41%) и DS (40%).

Эксперты отмечают: эти данные – не сухая статистика, а сигнал для потенциальных покупателей. Перед приобретением б/у авто тщательная диагностика должна быть обязательным шагом, а не дополнительной опцией.

