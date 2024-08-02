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Говорите на украинском правильно: как перевести "в случае необходимости"

Былим Елена

Говорите на украинском правильно: как перевести 'в случае необходимости'
Уроки украинского от Авраменко

Известный украинский филолог Александр Авраменко призвал украинцев отказаться от использования фразы "в случае необходимости". По его словам, это выражение является прямым калькированием русского языка и не соответствует нормам украинского литературного языка.

"Говорить "в случае необходимости" – это все равно что специально совершать ошибку", – отмечает языковед. Он объясняет, что правильными вариантами перевода будут "у разі потреби" или "за потреби".

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Авраменко также обратил внимание на другие распространенные языковые ошибки, часто допускаемые украинцами под влиянием русского языка. В частности, он критикует использование фразы "в большинстве случаев", предлагая заменить ее на "здебільшого" или "переважно"

"Ни в коем случае" следует переводить как "у жодному разі", а "от случая к случаю" – как "коли-не-коли" или "вряди-годи", – отмечает филолог.

Эксперт подчеркивает важность соблюдения норм украинского языка и призывает украинцев быть внимательными к своему языку и избегать языковых штампов, взятых из других языков.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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