Говорите на украинском правильно: как перевести 'в случае необходимости'

Известный украинский филолог Александр Авраменко призвал украинцев отказаться от использования фразы "в случае необходимости". По его словам, это выражение является прямым калькированием русского языка и не соответствует нормам украинского литературного языка.

"Говорить "в случае необходимости" – это все равно что специально совершать ошибку", – отмечает языковед. Он объясняет, что правильными вариантами перевода будут "у разі потреби" или "за потреби".

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Авраменко также обратил внимание на другие распространенные языковые ошибки, часто допускаемые украинцами под влиянием русского языка. В частности, он критикует использование фразы "в большинстве случаев", предлагая заменить ее на "здебільшого" или "переважно"

"Ни в коем случае" следует переводить как "у жодному разі", а "от случая к случаю" – как "коли-не-коли" или "вряди-годи", – отмечает филолог.

Эксперт подчеркивает важность соблюдения норм украинского языка и призывает украинцев быть внимательными к своему языку и избегать языковых штампов, взятых из других языков.

Напомним, ранее языковеды объяснили, в каких случаях правильно употреблять слово "билет", а в каких - "квиток".

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