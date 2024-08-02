Говоріть українською правильно: як перекласти 'в случае необходимости'

Відомий український філолог Олександр Авраменко закликав українців відмовитися від використання фрази "у випадку необхідності". За його словами, цей вираз є прямим калькуванням з російської мови і не відповідає нормам української літературної мови.

"Казати "у випадку необхідності" – це все одно, що спеціально робити помилку", – наголошує мовознавець. Він пояснює, що правильними варіантами перекладу будуть "у разі потреби" або "за потреби".

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Авраменко також звернув увагу на інші поширені мовні помилки, які часто допускають українці під впливом російської мови. Зокрема, він критикує використання фрази "у більшості випадків", пропонуючи замінити її на "здебільшого" або "переважно".

"Ни в коем случае" слід перекладати як "у жодному разі", а "от случая к случаю" – як "коли-не-коли" або "вряди-годи", – зазначає філолог.

Експерт підкреслює важливість дотримання норм української мови і закликає українців бути уважними до своєї мови та уникати мовних штампів, запозичених з інших мов.

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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