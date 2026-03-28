Имеет запас хода до 607 километров: Toyota представила новый электрический кроссовер

Компания Toyota представила новый электрический кроссовер Toyota C-HR+, который выйдет на европейский рынок в 2026 году. Модель создана в рамках глобальной стратегии электрификации бренда и основывается на специализированной платформе eTNGA. В линейке электромобилей (BEV) японского производителя новинка станет одной из ключевых моделей.

Об этом пишет avtomangal. Кроссовер будет предлагаться как с передним, так и с полным приводом, а также с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов емкостью 57,7 кВтч и 77 кВтч. Базовая версия с передним приводом имеет мощность 167 л. и обеспечивает запас хода до 458 км. Более мощная модификация с батареей на 77 кВт·ч развивает 224 л.с. и может проехать до 607 км по циклу WLTP.

Топовая полноприводная версия выдает 343 л.с., что позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Ее запас хода достигает 548 км. Автомобиль поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 150 кВт, а также оснащен зарядным устройством переменного тока на 22 кВт. Аккумулятор имеет системы охлаждения и подогрева, что обеспечивает стабильную работу даже в холодную погоду. Гарантия на батарею может составлять до 10 лет.

Дизайн Toyota C-HR+ выполнен в виде купевидного кроссовера с длинной колесной базой и короткими свесами, что способствует более эффективному использованию пространства в салоне. Платформа eTNGA дополнена перенастроенной подвеской и обновленной системой рекуперации энергии, что улучшает комфорт и управляемость.

