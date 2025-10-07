Как получить пенсию в 60: названо ключевое требование для украинцев

В Украине с 2025 года вступают в силу обновленные правила по исчислению страхового стажа, определяющего право выхода на пенсию по возрасту. Изменения могут коснуться тех граждан, которые достигнут 60-летнего возраста, но без достаточного трудового стажа.

Как сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в комментарии 24 канала, требования к продолжительности страхового стажа ежегодно растут на 12 месяцев. Таким образом, в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа.

Набрать необходимый страховой стаж вполне реально – главное начать официальную трудовую деятельность и платить взносы в Пенсионный фонд не позднее 25 лет. По словам Евгения Капинуса, большинству украинцев это по силам, ведь многие уже имеют более 37,5 лет стажа.

Современная система ухода на пенсию действует с 2017 года. Возраст выхода зависит от продолжительности страхового стажа – украинцы могут получить пенсию в 60, 63 или 65 лет, в зависимости от того, сколько лет работали и производили отчисления.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что ежегодно требование к стажу для ухода на пенсию в 60 лет растет на один год. Поэтому уже в 2028 году для назначения выплат в этом возрасте необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа.

Что делать, если стажа не хватает

Украинцы, у которых нет нужного количества страхового стажа, могут его "докупить" – принять участие в системе добровольного государственного пенсионного страхования.

Эта программа действует с 2004 года и позволяет относить к стажу те месяцы, за которые уплачен минимальный взнос – это 1 760 гривен. Оплату можно производить как ежемесячно, так и единовременно за предыдущие периоды, объясняет Евгений Капинус.

С марта 2023 года процесс стал более простым – договор можно оформить онлайн через веб портал ПФУ, а взносы разрешено платить не только за себя, но и в пользу другого лица.

Интересно, что от старта обновленного сервиса украинцы уже подписали более 11 тысяч договоров и совершили почти 53 тысячи платежей на сумму более 117 миллионов гривен.

