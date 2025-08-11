Как участникам боевых действий получить компенсацию за коммунальные услуги

Военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий могут получить скидку на оплату электроэнергии, водоснабжения и других коммунальных услуг, ведь государство компенсирует часть этих расходов. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо предварительно оформить ее, предоставив подтверждающие документы.

Об этом передает 24 канал. Для этого нужно подготовить заявление и пакет документов и обратиться в один из трех органов: отделение Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты. Вместе с заявлением следует предоставить паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД, реквизиты банковского счета для зачисления средств, номера лицевых счетов за коммунальные услуги и названия предоставляющих их организаций.

Подать документы можно лично, отправить по почте или воспользоваться дистанционными сервисами — веб-порталом Пенсионного фонда или приложением "Действие".

