Як учасникам бойових дій отримати компенсацію за комунальні послуги

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримати знижку на оплату електроенергії, водопостачання та інших комунальних послуг, адже держава компенсує частину цих витрат. Щоб скористатися пільгою, необхідно попередньо оформити її, надавши підтверджувальні документи.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Про це передає 24 Канал. Для цього потрібно підготувати заяву та пакет документів і звернутися до одного з трьох органів: відділення Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту. Разом із заявою слід надати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення УБД, реквізити банківського рахунку для зарахування коштів, номери особових рахунків за комунальні послуги та назви організацій, які їх надають.

Подати документи можна особисто, надіслати поштою або скористатися дистанційними сервісами — вебпорталом Пенсійного фонду чи застосунком "Дія".

Нагадаємо, ми вже писали, чи має право УБД на безкоштовний проїзд громадському транспорті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!