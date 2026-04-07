Какие модели новых автомобилей самые популярные в Украине

В марте украинский авторынок продемонстрировал рост: было приобретено около 5,9 тысяч новых легковых авто. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и сразу на 35% превышает показатели февраля 2026 года.

Об этом сообщает УкрАвтопром. Самым большим спросом среди покупателей пользовался кроссовер Toyota RAV4. Его популярность объясняют сочетанием надежности, универсальности и экономичных гибридных силовых установок.

Второе и третье места заняли представители сегмента SUV — Renault Duster и Hyundai Tucson. Эти модели обычно привлекают покупателей сбалансированным соотношением цены и качества. В общем, именно кроссоверы остаются безоговорочными лидерами украинского рынка.

Среди других типов автомобилей в топе оказались только отдельные модели, в том числе популярный седан Škoda Octavia и премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В десятку самых популярных новых авто также вошли:

Volkswagen Touareg - 204 авто;

Škoda Kodiaq - 162;

Nissan Qashqai - 157;

Kia Sportage, Mazda CX-5 и Suzuki SX4 – по 123;

Škoda Karoq - 101.

Структура спроса еще раз подтверждает главный тренд: украинцы предпочитают практические, универсальные и комфортные кроссоверы.

