Кому из украинцев с октября перечислят пенсию: подробности

С октября в Украине не прогнозируется существенного перерасчета пенсий. Однако повышение могут получить люди, достигшие определенного возраста и имеющие право на возрастные доплаты. Общая индексация пенсий в этот период не планируется.

Как сообщает OBOZ.UA, для тех, кто имеет право на возрастные доплаты, перерасчет пенсии произойдет со следующего дня после дня рождения. Кроме достижения необходимого возраста, есть еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн.

Размеры возрастных доплат следующие:

для лиц от 70 до 74 лет – 300 грн;

для лиц от 75 до 79 лет – 456 грн;

для лиц от 80 лет и старше – 570 грн.

Размер пенсий в Украине

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средняя зарплата в стране за июнь 2025 составляет 19 813 грн. Пенсия, которая считается достаточной, должна составлять около 40% от привычного дохода, что в данном случае составляет примерно 7,9 тыс. грн. Такая сумма в условиях Украины может считаться средней, однако, на практике даже эта цифра не покрывает все потребности. На июнь 2025 года средняя пенсия по возрасту в Украине составляет всего 6,1 тыс. грн.

Следует отметить, что средняя пенсия в 6,1 тыс. грн не является показателем, соответствующим выплатам для большинства пенсионеров.

Пенсию, не превышающую 4 тыс. грн, получают 3 623 145 человек, что составляет 35,3% от общего числа пенсионеров. В то же время пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человека, или 55,8% от всех пенсионеров.

Примерно 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Это касается специальных категорий пенсионеров, которые благодаря достаточному трудовому стажу имеют возможность раньше выйти на пенсию. Средний размер их пенсии составляет 12 486,1 грн, что значительно превышает средний уровень пенсий, но все же существенно меньше, чем пенсии судей. Так, средняя пенсия судьи, которая является пожизненной выплатой, равна 109 311,8 грн.

