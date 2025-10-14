Может ли военный обжаловать решение ВЛК: объяснение юриста

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВЛК), если считают его неправомерным или ошибочным.

Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян на портале " Юристы.UA ". По словам юриста, обжалование решения ВЛК вполне возможно, особенно если есть документальные или медицинские основания, подтверждающие неправомерность выводов комиссии.

"Обжаловать постановление ВЛК, если для этого есть основания, не составляет проблемы", - пояснил Айвазян.

Участие юриста во время прохождения ВЛК

Вместе с тем участие юриста в процессе прохождения самой комиссии имеет определенные ограничения.

Как отметил адвокат, закон прямо не предусматривает присутствие юриста во время медицинских осмотров или заседания ВЛК. Поэтому, несмотря на отсутствие прямого запрета, комиссия может не допустить юриста к участию в процедуре.

"Если под сопровождением вы подразумеваете физическое присутствие юриста во время осмотров врачами, то вопросы могут возникнуть. Формально это не запрещено, но и не предусмотрено законом", – уточнил Айвазян.

Таким образом, военнослужащие могут обжаловать решение ВЛК самостоятельно или при юридической поддержке, но следует учитывать, что физическое присутствие адвоката на комиссии может быть ограничено.

Напомним, мы уже писали, на какие льготы имеют право супруги участников боевых действий.

