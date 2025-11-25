МСЭК установила инвалидность или потерю трудоспособности военного: на какие выплаты имеет право

У проходивших медико-социальную экспертизу военнослужащих сохраняется право на существенные государственные выплаты в случае установления инвалидности или определения определенного процента потери трудоспособности без присвоения группы. Юристы подчеркивают, что именно заключение МСЭК и документы ВЛК являются основой для начисления этой помощи, а в случае, когда комиссия определила заниженную группу или допустила ошибку, военный может обжаловать решение в судебном порядке.

Правовое регулирование таких выплат определяется несколькими нормативными актами, в частности, Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", постановлениями Кабмина №975 и №560, а также приказом Министерства обороны №402, регламентирующим порядок работы ВЛК и установление причинной связи состояния здоровья с прохождением службы. Именно эти документы определяют, в каких случаях государство обязано произвести выплаты. Об этом объяснила юрист Татьяна Козин.

Размер единовременного пособия зависит от того, какая группа инвалидности установлена: для I группы предусмотрена сумма, равная 400 прожиточным минимумам, для ІІ — 300, для ІІІ — 250. Если инвалидность не определена, но МСЭК зафиксировала потерю трудоспособности в пределах 10–70%, выплата рассчитывается соответственно. Во многих случаях, когда военным определяют более низкую группу, чем они ожидали, или когда комиссия отказывает в установлении инвалидности, важно проанализировать медицинские материалы и обстоятельства службы, ведь решение МСЭК можно обжаловать.

Кроме одноразовой денежной помощи, военнослужащие, которые получили ранения или травмы, имеют право на ежемесячные выплаты, санаторно-курортное лечение, реабилитационные компенсации, обеспечение техническими средствами и другие льготы, определенные законодательством.

Для получения выплаты необходимо иметь заключение ЭКОПФО о группе инвалидности или проценте потери трудоспособности, документальное подтверждение причинной связи с прохождением службы и полный пакет документов. В него входят акт Н-1 об обстоятельствах ранения, справка ВЛК, заключение ЭКОПФО, копия военного билета и заявление, которое подают в воинскую часть или территориальный центр комплектования.

