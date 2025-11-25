МСЕК встановила інвалідність або втрату працездатності військового: на які виплати має право

У військовослужбовців, які проходили медико-соціальну експертизу, зберігається право на суттєві державні виплати у разі встановлення інвалідності або визначення певного відсотка втрати працездатності без присвоєння групи. Юристи підкреслюють, що саме висновок МСЕК і документи ВЛК є основою для нарахування цієї допомоги, а у випадку, коли комісія визначила занижену групу чи допустила помилку, військовий має можливість оскаржити рішення в судовому порядку.

Правове регулювання таких виплат визначається кількома нормативними актами, зокрема Законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", постановами Кабміну №975 та №560, а також наказом Міністерства оборони №402, який регламентує порядок роботи ВЛК і встановлення причинного зв’язку стану здоров’я з проходженням служби. Саме ці документи визначають, у яких випадках держава зобов’язана здійснити виплати. Про це пояснила юристка Тетяна Козин.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від того, яку групу інвалідності встановлено: для І групи передбачена сума, що дорівнює 400 прожитковим мінімумам, для ІІ — 300, для ІІІ — 250. Якщо інвалідність не визначено, але МСЕК зафіксувала втрату працездатності в межах 10–70%, виплата розраховується відповідно до встановленого відсотка. У багатьох випадках, коли військовим визначають нижчу групу, ніж вони очікували, або коли комісія відмовляє у встановленні інвалідності, важливо проаналізувати медичні матеріали й обставини служби, адже рішення МСЕК можна оскаржити.

Окрім одноразової грошової допомоги, військовослужбовці, які зазнали поранень чи травм, мають право на щомісячні виплати, санаторно-курортне лікування, реабілітаційні компенсації, забезпечення технічними засобами та інші пільги, визначені законодавством.

Для отримання виплати необхідно мати висновок ЕКОПФО щодо групи інвалідності або відсотка втрати працездатності, документальне підтвердження причинного зв’язку із проходженням служби та повний пакет документів. До нього входять акт Н-1 про обставини поранення, довідка ВЛК, висновок ЕКОПФО, копія військового квитка та заява, яку подають до військової частини або територіального центру комплектування.

