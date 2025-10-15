Надвигается потепление: прогноз погоды в Украине на 16 октября

В течение 16 и 17 октября в Украине ожидается преимущественно сухая и более теплая погода, без дождя или снега. Туманы могут приводить к повышенной влажности и облачности, поэтому водителям следует быть внимательными и осторожными во время движения.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. Температура ночью останется низкой – от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Синоптики советуют уже завершить сбор урожая и спрятать овощи и фрукты в помещение.

Днем 16 октября ожидается относительно комфортная температура воздуха – от +10 до +15 градусов, а на северо-востоке страны будет прохладнее – около +7…+11 градусов.

