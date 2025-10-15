Насувається потепління: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня

Протягом 16 і 17 жовтня в Україні очікується переважно суха та дещо тепліша погода, без дощу чи снігу. Тумани можуть спричиняти підвищену вологість і хмарність, тому водіям варто бути уважними та обережними під час руху.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. Температура вночі залишиться низькою — від +2 до +6 градусів, місцями можливі заморозки. Синоптики радять уже завершити збирання врожаю та сховати овочі й фрукти у приміщення.

Читайте також: На Україну насувається різке похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня

Вдень 16 жовтня очікується відносно комфортна температура повітря — від +10 до +15 градусів, а на північному сході країни буде прохолодніше — близько +7…+11 градусів.

Раніше ми розповідали, коли потішить бабине літо та коли буде перший сніг.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!