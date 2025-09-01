Не надо медлить: эксперты назвали оптимальное время продажи автомобиля

Автомобиль может служить владельцу много лет, но с определенного момента расходы по его обслуживанию начинают резко возрастать. Аналитики, изучив данные более четырех тысяч автосалонов, определили период, когда машина переходит в так называемую "зону риска".

Об этом сообщило издание In Korr. По результатам исследования, до шести лет эксплуатации большинство автомобилей не создают значительных проблем. Однако уже после седьмого года треть владельцев сталкивается с неожиданными поломками. В возрасте 10–12 лет в серьезных вложениях нуждаются около 36% машин, а после 13 лет более 44% транспортных средств регулярно оказываются в сервисах. В категории 16–20 лет ремонтировать приходится уже шесть автомобилей из десяти.

Важным показателем риска является пробег. Если до 100 тысяч километров вероятность поломок составляет около 21%, то после 150 тысяч она растет до 30%, а на отметке 200 тысяч достигает почти 38%. После 300 тысяч километров каждая вторая машина становится зависимой от ремонта.

Особенно актуально это для Украины, где большинство подержанных автомобилей привозят с пробегом более 200 тысяч километров. Стоимость ремонта таких машин может колебаться от 60 до 120 тысяч гривен, что иногда даже превышает их рыночную цену. Механики в Киеве и Львове советуют не доводить автомобиль до состояния "черной дыры" для бюджета и вовремя решать, стоит ли вкладывать средства в ремонт или целесообразнее продать машину.

Специалисты отмечают: если авто имеет более 13 лет и более 200 тысяч километров пробега, его техническое состояние нужно оценивать особенно тщательно. Важным ориентиром так называемое "правило трети" — когда ежегодные расходы на обслуживание превышают 30% рыночной стоимости машины, это сигнал задуматься о замене. Постоянные поломки раз в несколько месяцев или годовые затраты на ремонт, достигающие половины стоимости автомобиля, тоже свидетельствуют об утрате экономической целесообразности его содержания.

Эксперты советуют планировать продажу и замену транспортного средства еще до того, как оно перейдет критическую границу в 13 лет или 200 тысяч километров пробега. Это позволит избежать непредвиденных издержек и постоянных проблем с ремонтом.

