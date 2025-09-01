Не треба зволікати: експерти назвали оптимальний час продажу автомобіля

Автомобіль може служити власнику багато років, але з певного моменту витрати на його обслуговування починають різко зростати. Аналітики, вивчивши дані понад чотирьох тисяч автосалонів, визначили період, коли машина переходить у так звану "зону ризику".

Про це повідомило видання "In Korr". За результатами дослідження, до шести років експлуатації більшість авто не створюють значних проблем. Проте вже після сьомого року третина власників стикається з несподіваними поломками. У віці 10–12 років серйозних вкладень потребують близько 36% машин, а після 13 років понад 44% транспортних засобів регулярно опиняються в сервісах. У категорії 16–20 років ремонтувати доводиться вже шість автомобілів із десяти.

Важливим показником ризику є й пробіг. Якщо до 100 тисяч кілометрів імовірність поломок становить близько 21%, то після 150 тисяч вона зростає до 30%, а на позначці 200 тисяч сягає майже 38%. Після 300 тисяч кілометрів кожна друга машина стає залежною від ремонту.

Особливо актуально це для України, де більшість уживаних авто привозять із пробігом понад 200 тисяч кілометрів. Вартість ремонту таких машин може коливатися від 60 до 120 тисяч гривень, що інколи навіть перевищує їхню ринкову ціну. Механіки у Києві та Львові радять не доводити автомобіль до стану "чорної діри" для бюджету й вчасно вирішувати, чи варто вкладати кошти в ремонт, чи доцільніше продати машину.

Фахівці зазначають: якщо авто має понад 13 років та більше ніж 200 тисяч кілометрів пробігу, його технічний стан потрібно оцінювати особливо ретельно. Важливим орієнтиром є так зване "правило третини" — коли щорічні витрати на обслуговування перевищують 30% ринкової вартості машини, це сигнал замислитися про заміну. Постійні поломки раз на кілька місяців або річні витрати на ремонт, що сягають половини вартості автомобіля, теж свідчать про втрату економічної доцільності його утримання.

Експерти радять планувати продаж і заміну транспортного засобу ще до того, як він перейде критичну межу у 13 років чи 200 тисяч кілометрів пробігу. Це дозволить уникнути непередбачуваних витрат і постійних проблем з ремонтом.

