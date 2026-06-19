Немецкий историк: Польша забывает, что Украина защищает и её

Когда Зеленский присвоил одному из подразделений ССО имя Героев УПА, польская сторона отреагировала резко — вплоть до требований, чтобы Киев сам "предложил решение" возникшего кризиса. Но не теряется ли в этом споре нечто куда более важное? Именно так считает немецкий историк Франциска Девис, научный сотрудник Лейбниц-центра исследований новейшей истории в Потсдаме.

"Польша, похоже, упускает из виду то, что сейчас стоит на кону. Украина сегодня защищает европейскую безопасность — а значит, и безопасность самой Польши. Именно это должно быть приоритетом, особенно для польских политиков", — заявила она в комментарии Укринформу.

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Девис не оправдывает решение Зеленского безоговорочно — напротив, признаёт, что оно было "непродуманным", поскольку польскую реакцию можно было предвидеть. Но вместе с тем объясняет, почему оно вообще появилось. В Украине УПА — это прежде всего символ вооружённого сопротивления советской оккупации, продолжавшегося вплоть до начала 1950-х. Москва подавляла повстанцев с исключительной жестокостью, депортировала целые сёла на восток. "Советский Союз был наследником российской колониальной империи, и сегодня Россия снова ведёт на Украине неоколониальную войну. Поэтому неудивительно, что УПА была увековечена именно сейчас", — поясняет исследовательница.

В Польше же УПА ассоциируется прежде всего с Волынской трагедией — массовыми убийствами десятков тысяч польских мирных жителей в годы Второй мировой. Это глубокая рана, и Девис это понимает. Однако масштаб нынешней реакции, по её мнению, уже выходит за рамки исторического спора.

"Реакции были предсказуемы, но их интенсивность — можно сказать, почти истерия — объясняется не только разным восприятием УПА. После избрания Навроцкого антиукраинские настроения, существовавшие и прежде, стали звучать всё открытее. Часть политиков довольно безответственно их подогревает — из внутриполитических соображений, особенно со стороны правопопулистского лагеря. При этом игнорируется очевидное: это противоречит внешнеполитическим интересам самой Польши", — говорит историк.

Она напоминает, что Польша первой в мире признала независимость Украины в 1991 году. За этим стояла целая традиция польской мысли — эмигрантские интеллектуалы Ежи Гедройц и Юлиуш Мерошевский десятилетиями из Парижа отстаивали идею польско-украинского примирения. В 1980-х их идеи подхватила "Солидарность" — в частности, Яцек Куронь искренне поддерживал украинское движение за независимость. Всех этих людей объединяло простое убеждение: без свободной Украины не может быть свободной Польши.

"Мне бы хотелось, чтобы в Польше больше людей вспомнили об этом наследии и действовали соответственно. Прочное польско-украинское партнерство сегодня жизненно необходимо для всей Европы — и это в интересах не только Украины, но и самой Польши", — резюмировала Девис.

Напомним, 27 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" почётного наименования "имени Героев УПА". МИД Польши решение раскритиковал, премьер Туск потребовал от Киева предложить выход из кризиса. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в ответ подчеркнул, что чествование УПА не имело антипольского подтекста. Глава ОП Кирилл Буданов уже посетил Варшаву для переговоров.

Исторический опыт других стран свидетельствует о том, что даже самые болезненные конфликты памяти поддаются урегулированию — при наличии политической воли обеих сторон. Франко-германское примирение после Второй мировой войны, основанное на совместных институтах, учебниках истории и символических жестах лидеров, стало эталонной моделью для Европы. Отношения между Японией и Южной Кореей, несмотря на незавершённость процесса примирения, демонстрируют иной урок: откладывание диалога ради внутриполитической конъюнктуры лишь консервирует взаимные обиды и осложняет стратегическое сотрудничество. В случае Польши и Украины оба сценария остаются открытыми — и выбор между ними всё больше определяется не историками, а политиками.

Нынешний кризис разворачивается в принципиально иных условиях, чем любые предыдущие польско-украинские споры об истории. Польша является одним из ключевых союзников Украины: она приняла миллионы украинских беженцев, стала главным транзитным коридором для военных поставок и последовательно лоббирует интересы Киева в НАТО и ЕС. Украина, в свою очередь, фактически выполняет функцию щита, сдерживающего российскую агрессию на восточном фланге Альянса — и тем самым непосредственно снижает угрозу для самой Польши. Эта взаимозависимость придаёт двусторонним отношениям измерение, выходящее далеко за рамки споров о символике и наименованиях воинских подразделений. Игнорировать его ради электоральных дивидендов — роскошь, которую ни одна из сторон в нынешних условиях на самом деле не может себе позволить.