От 6 до 10 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 14 октября

Во вторник, 14 октября, в Украине будет прохладная осенняя погода. В ближайшую ночь температура снизится до +2...+6°С, а днем поднимется лишь до +6...+10°С.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В центральных и восточных регионах воздух прогреется до +8...+12°С, а теплее всего будет на юге — +12...+16°С.

В большинстве областей ожидаются небольшие дожди, лишь на юге будет преобладать сухая погода. На крайнем севере возможны умеренные осадки.

Погода в Киеве

В столице 14 октября будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь. "Холодно! В Киеве ночью ожидается +2...+4°, днем температура поднимется максимум до +8°", — отметила Наталья Диденко.

В конце недели осадки постепенно покинут территорию Украины, смещаясь в восточном направлении.

