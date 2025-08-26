Ожидается геомагнитная активность уровня 2,7: прогноз магнитных бурь на 27 августа

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает головную боль, усталость или повышенную раздражительность. Людям с хроническими заболеваниями особенно важно соблюдать спокойный режим и иметь под рукой необходимые лекарства.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в ближайшие три дня уровень геомагнитной активности будет колебаться в пределах от слабого до среднего. 27 августа показатель снизится до 2,7, то есть до слабого уровня. В то же время, стоит помнить, что такие прогнозы регулярно обновляются — данные могут меняться каждые три часа.

Магнитная буря возникает из-за солнечных вспышек и выбросов энергии. Заряженные частицы, достигающие Земли, взаимодействуют с магнитным полем планеты, приводя к колебаниям разной силы. Если К-индекс ниже 4, большинство людей не замечает никаких проявлений. А вот бури с показателем более 5 считаются сильными и способны влиять не только на здоровье, но и на работу спутников, радиосвязи и даже мобильных сетей. Самые сильные из них, когда индекс достигает 7–8, дарят возможность увидеть полярные сияния.

Самые распространенные симптомы, которые может вызвать магнитная буря, – это головная боль, перепады давления, быстрая утомляемость и стресс. Специфического лекарства от такого состояния не существует, однако соблюдение простых правил помогает легче пережить периоды повышенной солнечной активности. Врачи советуют высыпаться, питаться сбалансированно, ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу, больше пить воду и травяные чаи. Прогулки на свежем воздухе, легкие физические нагрузки, избегание стрессовых ситуаций и контрастный душ утром также благотворно влияют на самочувствие.

